京華城解套綠批騙外行 李四川：若無不法容奬就需回饋70％

京華城爭議解套，鼎越願暫緩20%容積獎勵，議員簡舒培批評內行騙外行，未來京華城仍可變更設計把20%容獎拿回來。副市長李四川表示，若未來京華城無罪，重新申請回復容獎，市府不會以之前的都市更新更獎勵，而是依照監察院糾正，需回饋70%。

李四川表示，如果最後確定京華城無不法，鼎越還要來申請回復，北市府也不會再用都市更新的回饋給它，而是會依照去年初監察院的糾正文，是依照北市土地使用分區管制自治條例自治條例80之2條規定。

根據北市土地使用分區管制自治條例第80-2條規定，建築基地面積達2千平方公尺以上者，容積獎勵不得超過原基準容積百分之30，且容積率所增加的收益，在扣除營建及管銷成本淨利益後，也應提供市府70%的回饋。

李四川說，最後若法院判定京華城無罪，容積獎勵也是合法的，市府才會讓鼎越要求回復申請容獎，也必須回饋市府70%，並非目前無償拿到。