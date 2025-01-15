快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

京華城解套綠批騙外行 李四川：若無不法容奬就需回饋70％

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
副市長李四川表示，若未來京華城無罪，重新申請回復容獎，市府不會以之前的都市更新更獎勵，而是依照監察院糾正，需回饋70%。記者曾原信／攝影
副市長李四川表示，若未來京華城無罪，重新申請回復容獎，市府不會以之前的都市更新更獎勵，而是依照監察院糾正，需回饋70%。記者曾原信／攝影

京華城爭議解套，鼎越願暫緩20%容積獎勵，議員簡舒培批評內行騙外行，未來京華城仍可變更設計把20%容獎拿回來。副市長李四川表示，若未來京華城無罪，重新申請回復容獎，市府不會以之前的都市更新更獎勵，而是依照監察院糾正，需回饋70%。

李四川表示，如果最後確定京華城無不法，鼎越還要來申請回復，北市府也不會再用都市更新的回饋給它，而是會依照去年初監察院的糾正文，是依照北市土地使用分區管制自治條例自治條例80之2條規定。

根據北市土地使用分區管制自治條例第80-2條規定，建築基地面積達2千平方公尺以上者，容積獎勵不得超過原基準容積百分之30，且容積率所增加的收益，在扣除營建及管銷成本淨利益後，也應提供市府70%的回饋。

李四川說，最後若法院判定京華城無罪，容積獎勵也是合法的，市府才會讓鼎越要求回復申請容獎，也必須回饋市府70%，並非目前無償拿到。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

鼎越自動放棄京華城20%容獎 簡舒培批「內行騙外行」：還是可拿回

京華城願暫緩20%容獎變更設計 建築師公會：3個月應沒問題

鼎越暫緩京華城爭議容獎 北市議員多樂見三贏

避免京華城成爛尾樓 李四川：3個月內拿掉20%爭議容獎

相關新聞

京華城解套綠批騙外行 李四川：若無不法容奬就需回饋70％

京華城爭議解套，鼎越願暫緩20%容積獎勵，議員簡舒培批評內行騙外行，未來京華城仍可變更設計把20%容獎拿回來。副市長李四...

鼎越自砍京華城20％容獎？ 顏若芳：根本是「以拖待變」

鼎越今宣布暫緩京華廣場20％的容積，民進黨北市議員顏若芳指出，許多人都以為解了套，但最開心的依然是鼎越。事實上，鼎越自主...

賴清德指釘孤枝活動抹煞司法獨立 民眾黨反嗆天大笑話

民眾黨先前舉行釘孤枝集結活動，民進黨主席賴清德今天說，莫因判決不如意抹煞司法獨立，台灣民眾黨表示，司法雙標、選擇性辦案正...

挨批抹煞司法專業 黃國昌：「賴清德能你不能」 不可恥？

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨號召萬人「釘孤枝」，民進黨主席賴清德今在中常會強調「不能因為判決不如意就抹煞司法的專...

鼎越自動放棄京華城20%容獎 簡舒培批「內行騙外行」：還是可拿回

京華城是否撤銷20%容獎等爭議，北市府今天舉行專家學者會議，副市長李四川上午表示，鼎越願暫主動放棄20%容獎，預計3個月...

京華城願暫緩20%容獎變更設計 建築師公會：3個月應沒問題

京華城20%容積獎勵爭議，北市府今說，若鼎越沒主動儘速建照變更，市府會強制，原則上3個月內完成。建管處今收到鼎越來文表達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。