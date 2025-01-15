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鼎越自砍京華城20％容獎？ 顏若芳：根本是「以拖待變」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨市議員顏若芳。報系資料照　
民進黨市議員顏若芳。報系資料照　

鼎越今宣布暫緩京華廣場20％的容積，民進黨北市議員顏若芳指出，許多人都以為解了套，但最開心的依然是鼎越。事實上，鼎越自主放棄20%的容積獎勵，根本可說是在「以拖待變」。

顏若芳表示，目前根據京華廣場那塊土地的都市計畫內容，因為柯文哲的不法縱放，所以細部計畫案中仍是允許加上容獎後最高840%的容積率的，也就是說，事實上，鼎越自主放棄20%的容積獎勵，根本可說是以拖待變，恐怕是打著先明面上放棄容獎來換得繼續施工，後面再來追回容獎改建、增建的如意算盤，來跟台北市政府上演一場大戲。

她說，另根據京華廣場的建照資料，如無檢具理由申請展延，原則上要在2029年11月前竣工，只剩下大概4年的時間，而經瞭解，如果屆時京華廣場提前完工，但柯文哲的司法案件卻尚未定讞，京華廣場確實是可以先營運再申請增建那20%的。

顏若芳表示，即便鼎越變更設計、暫時放棄20%的容獎，卻依然留有後手可以讓違法的京華廣場蓋好蓋滿。所以，台北市政府不僅沒有解決京華廣場這顆容積炸彈，反而還喜滋滋地準備讓京華廣場復工，根本就是好的不學學壞的，跟柯文哲一樣留下爛攤子，解決京華城這隻容積怪獸的正本清源之道，就是市府盡速依程序修改細部計畫案，讓不肖廠商再無漏洞可鑽。

京華城 容積率 柯文哲 顏若芳 鼎越

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