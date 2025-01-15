賴清德指釘孤枝活動抹煞司法獨立 民眾黨反嗆天大笑話

民眾黨先前舉行釘孤枝集結活動，民進黨主席賴清德今天說，莫因判決不如意抹煞司法獨立，台灣民眾黨表示，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴清德曾經疾呼羈押是侵害人權，如今卻讓司法淪為私法，民進黨不知反省，一席話成了天大的笑話。

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，民眾黨上周舉行活動抗議司法不公，賴清德今天在民進黨中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，在個案審理的過程當中，大家都可以檢視司法審理規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

民眾黨稍早發布聲明回應，賴清德總統將大法官變成執政者的禁臠，憲法法庭變成內閣的鐵衛隊，操弄部分聽從上意的鷹犬，針對民眾黨前主席柯文哲進行司法追殺，種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴總統照照鏡子、捫心自問，不要睜眼說瞎話。

民眾黨指出，司法應該是實現公平正義的最後一道防線，但是卻看到「陳啟昱、林秉文落跑，郭哲敏交保替吳乃仁擔保」，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴總統毫不遮掩介入政治黑手，導致人民對司法逐漸失去信心，民進黨的司法改革全部跳票，現在卻只會指責在野黨。

民眾黨也說，2008年時任雲林縣長蘇治芬涉案，民進黨立委柯建銘帶頭號召包圍地檢署，2013年時任台南市長賴清德也以個人政治生命，保障民進黨派系大老吳乃仁的清白，結果12年過去，吳乃仁被判刑定讞，賴清德沒有退出政壇，反而繼續「賴著」當總統，這些往事仍歷歷在目，「請問賴主席是忘記還是害怕想起來。」

民眾黨表示，如果賴總統記性不好，民眾黨可以幫忙恢復記憶，過去賴總統在擔任立委期間，曾經大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，如今卻讓司法淪為私法，成為執政黨打壓異己的工具，民進黨如此雙標不思反省，也讓賴總統的一席話成為天大笑話。