快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

賴清德指釘孤枝活動抹煞司法獨立 民眾黨反嗆天大笑話

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

民眾黨先前舉行釘孤枝集結活動，民進黨主席賴清德今天說，莫因判決不如意抹煞司法獨立，台灣民眾黨表示，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴清德曾經疾呼羈押是侵害人權，如今卻讓司法淪為私法，民進黨不知反省，一席話成了天大的笑話。

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，民眾黨上周舉行活動抗議司法不公，賴清德今天在民進黨中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，在個案審理的過程當中，大家都可以檢視司法審理規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

民眾黨稍早發布聲明回應，賴清德總統將大法官變成執政者的禁臠，憲法法庭變成內閣的鐵衛隊，操弄部分聽從上意的鷹犬，針對民眾黨前主席柯文哲進行司法追殺，種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴總統照照鏡子、捫心自問，不要睜眼說瞎話。

民眾黨指出，司法應該是實現公平正義的最後一道防線，但是卻看到「陳啟昱、林秉文落跑，郭哲敏交保替吳乃仁擔保」，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴總統毫不遮掩介入政治黑手，導致人民對司法逐漸失去信心，民進黨的司法改革全部跳票，現在卻只會指責在野黨。

民眾黨也說，2008年時任雲林縣長蘇治芬涉案，民進黨立委柯建銘帶頭號召包圍地檢署，2013年時任台南市長賴清德也以個人政治生命，保障民進黨派系大老吳乃仁的清白，結果12年過去，吳乃仁被判刑定讞，賴清德沒有退出政壇，反而繼續「賴著」當總統，這些往事仍歷歷在目，「請問賴主席是忘記還是害怕想起來。」

民眾黨表示，如果賴總統記性不好，民眾黨可以幫忙恢復記憶，過去賴總統在擔任立委期間，曾經大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，如今卻讓司法淪為私法，成為執政黨打壓異己的工具，民進黨如此雙標不思反省，也讓賴總統的一席話成為天大笑話。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

挨批抹煞司法專業 黃國昌：「賴清德能你不能」 不可恥？

總預算今起協商 賴清德：感謝立院黨團辛勞

賴清德回應「釘孤枝」：莫因判決不如意 抹煞司法獨立

棄「台灣尚勇」貼賴清德春聯 謝龍介：還是我跟你最好

相關新聞

京華城解套綠批騙外行 李四川：若無不法容奬就需回饋70％

京華城爭議解套，鼎越願暫緩20%容積獎勵，議員簡舒培批評內行騙外行，未來京華城仍可變更設計把20%容獎拿回來。副市長李四...

鼎越自砍京華城20％容獎？ 顏若芳：根本是「以拖待變」

鼎越今宣布暫緩京華廣場20％的容積，民進黨北市議員顏若芳指出，許多人都以為解了套，但最開心的依然是鼎越。事實上，鼎越自主...

賴清德指釘孤枝活動抹煞司法獨立 民眾黨反嗆天大笑話

民眾黨先前舉行釘孤枝集結活動，民進黨主席賴清德今天說，莫因判決不如意抹煞司法獨立，台灣民眾黨表示，司法雙標、選擇性辦案正...

挨批抹煞司法專業 黃國昌：「賴清德能你不能」 不可恥？

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨號召萬人「釘孤枝」，民進黨主席賴清德今在中常會強調「不能因為判決不如意就抹煞司法的專...

鼎越自動放棄京華城20%容獎 簡舒培批「內行騙外行」：還是可拿回

京華城是否撤銷20%容獎等爭議，北市府今天舉行專家學者會議，副市長李四川上午表示，鼎越願暫主動放棄20%容獎，預計3個月...

京華城願暫緩20%容獎變更設計 建築師公會：3個月應沒問題

京華城20%容積獎勵爭議，北市府今說，若鼎越沒主動儘速建照變更，市府會強制，原則上3個月內完成。建管處今收到鼎越來文表達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。