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挨批抹煞司法專業 黃國昌：「賴清德能你不能」 不可恥？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨號召萬人「釘孤枝」，民進黨主席賴清德今在中常會強調「不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性」。民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌回擊，從「綠能你不能」到「賴能你不能」，賴清德自己都不覺得可恥？

「賴清德可以、其他人不行？」黃國昌稍早表示，賴主席話講得漂亮，但從檢調大規模發動搜索前主席柯文哲，羈押了四個月查無金流證據硬起訴，還嗆聲要無限期抗告，「請問這符合哪門子司法審理的規範？」

黃國昌強調，人民之所以憤怒，正是因為賴清德和民進黨雙標至極，2008年賴清德「委員」在邱義仁遭收押的同一天，大動作開記者會，批評檢察官收押取供、故意放給媒體錯誤消息，要求檢方嚴守保障人權的分際、莫淪為政黨打壓異己的打手，然而「這些不都是賴清德政府現在對付柯文哲的手段嗎？」

黃國昌反諷，從「綠能你不能」到「賴能你不能」，賴清德自己都不覺得可恥嗎？

京華城 柯文哲

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