鼎越自動放棄京華城20%容獎 簡舒培批「內行騙外行」：還是可拿回

京華城是否撤銷20%容獎等爭議，北市府今天舉行專家學者會議，副市長李四川上午表示，鼎越願暫主動放棄20%容獎，預計3個月內完成變更設計。民進黨議員簡舒培直言，自願放棄跟市府處分是兩碼事，不進一步修改細部計畫，還是可以想辦法拿回，批北市府是「內行騙外行」，呼籲應釜底抽薪，回到原始容積560%。

簡舒培指出，鼎越自行放棄容獎與北市府做出處分是不一樣的事情，過去沈慶京和柯文哲用圖利方式將容獎騙走猶如小偷，如今小偷把偷的東西還回來，「難道就不用處罰嗎？」今天會議找了這麼多專家、學者來，就是要討論20%容獎處理方式，如今鼎越一紙公文來，難道北市府就不用處理，痛批該決議「簡直放屁。」

簡舒培說，目前京華城都市計畫容積就是840%，即使鼎越暫時扣掉20%容積獎勵，不進一步去修改細部計畫，未來改建業主還是可以想辦法拿回，市府應該有強制手段，不是都更區，本來就不能有容積獎勵、容積轉移，應整個釜底抽薪，要回到原始容積560%。

簡舒培說，就連彭振聲、邵琇珮、都發局同仁當初都認為給京華城20%是違反容獎，為何蔣萬安「軟趴趴」面對欺騙的容獎，沒辦法處分繼續買單，難道也要成為違法容獎的共犯嗎。

至於今天鼎越以暫緩20%容積獎勵，遭議員簡舒培批評，若沒有修訂都市計畫，未來京華城仍可變更設計，再把20%容獎拿回來。李四川受訪表示，最後若法院判定京華城無罪，容積獎勵是合法的，才有可能申請回覆，但北市府也不會用都市更新的容積獎勵，而是會依照去年初監察院的糾正，要求回饋。