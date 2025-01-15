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京華城願暫緩20%容獎變更設計 建築師公會：3個月應沒問題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
京華城20%容積獎勵爭議，北市府今說，若鼎越沒主動儘速建照變更，市府會強制，原則上3個月內完成。記者曾原信／攝影
京華城20%容積獎勵爭議，北市府今說，若鼎越沒主動儘速建照變更，市府會強制，原則上3個月內完成。記者曾原信／攝影

京華城20%容積獎勵爭議，北市府今說，若鼎越沒主動儘速建照變更，市府會強制，原則上3個月內完成。建管處今收到鼎越來文表達暫緩20％容獎的工程意願，建築師公會指該案減少樓層，改好圖送結構外審，再送公會審查，3個月應沒問題。

京華城案規畫改建為4棟地上19層、地下7層的建築物，北市副市長李四川去年10月24日呼籲鼎越自己變更設計，拿掉有爭議的20%容積獎勵，若要拿掉，大概是扣掉2層樓多。李四川今召集專家學者開會後表示，若鼎越沒有主動儘速建照變更，市府會強制，原則上會在3個月內完成。

北市建管處今指出，鼎越1月15日來文表達先暫緩前已取得20%獎勵容積部分的工程意願 ，並將儘速辦理建造執照的變更設計。對於鼎越公司同意辦理建築執照變更設計一事，屬鼎越的權利，建管處予以尊重，將待該公司正式送件後，依法審查。

台北市建築師公會理事長黃秀莊說，北市府目前委託建築師公會審查建照。該案減少樓層，對現有基礎結構沒問題，而且負擔的重量減少，建物的安全性更穩，一般會照原本結構蓋上去。若要增加樓層，基礎結構就要重新計算，材料也要調整，甚至須重新建築物交通影響評估等。

黃秀莊表示，鼎越若將圖改好，先送結構外審通過後，公會才能審查建照變更設計，照理3個月應該沒問題。

一名法界人士分析，北院兩度裁押土地，鼎越都抗告成功，只是去年12月25日北院三度裁准，來來回回期間，業主可能都在判斷其訴訟狀況，包含律師費、施工進度被卡等考量，現階段一定要取消20%容獎，否則會面臨停工問題，未來如果沉冤得雪、還清白，屆時再按行政程序重新申請。

京華城 柯文哲

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