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賴清德回應「釘孤枝」：莫因判決不如意 抹煞司法獨立

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。圖／聯合報系資料照片

民眾黨日前舉行「111釘孤枝」活動上街抗議。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

賴總統指出，民進黨誕生於戒嚴時代，為了追求台灣民主自由而存在，有幸結合社會的力量，與熱愛民主自由的國人朋友一起推動民主改革、司法獨立，如今也以守護台灣民主自由為己任。

賴總統說，能堅守這份價值，正是因為民進黨不曾忘記黑暗的歷史，在戒嚴時期，司法是執行蔣介石意志的工具，大筆一揮就能輕易決定他人的生死，如同現在的中國，司法執行的是共產黨的意志。

賴總統表示，台灣社會與民進黨這幾十年來促進司法獨立的努力，如今的台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決。

賴總統指出，因為民進黨堅持清廉勤政愛鄉土的創黨價值，人民才給予繼續執政的機會，期許全體黨員同志要更加珍惜這份創黨價值，勤政是本質、愛鄉土是使命、清廉則是最高原則，唯有清廉才能不負前人的努力，以及台灣社會對民進黨的期待。提醒所有黨內同志要引以為戒、潔身自愛、堅持清廉，唯有如此才能完成守護台灣民主自由的任務。

京華城 柯文哲

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