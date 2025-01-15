鼎越暫緩京華城爭議容獎 北市議員多樂見三贏

京華城案，鼎越公司主動函文台北市建管處願暫緩辦理20%爭議容積獎勵。多名台北市議員表示，樂見三贏局面，讓京華城免成爛尾樓，也將不公容獎返還於民。

前台北市長柯文哲等人因京華城案被依貪污等罪嫌起訴，台北市政府今天召開專家學者會議，副市長李四川會後受訪表示，已收到鼎越公司給建管處的函文，稱願暫緩辦理20%容積獎勵，辦理建照變更約需3個月。

民進黨市議員許淑華在媒體群組表示，樂見鼎越公司決定，可讓京華城繼續蓋，不會成為爛尾樓，也解除台北市長蔣萬安舉棋不定和不願面對的態度。

許淑華認為，此結果有助北市府解套、符合議會監督和市民期待，將不公不義取得的容積獎勵返還於民，鼎越公司也可趕緊完工，創造三贏局面。

國民黨市議員詹為元在臉書發文表示，這絕對是個雙贏結果，感謝鼎越公司的不堅持，更要謝謝北市府為市民打拚，因擔心地方建設的黑暗甚至成為爛尾樓，北市府主動出手，在法院未判決前就積極和鼎越公司協調容獎，取得雙贏結果。

詹為元認為，這代表北市府沒有政治的計算，而是實事求是，希望務實解決問題。

國民黨市議員曾獻瑩也在媒體群組表示，「限期」鼎越自行放棄20%容獎，是一個訴訟進行中兼顧工程公共安全，避免成為爛尾樓的好方法。若期限過仍未放棄，北市府就進行強制要求，撤銷京華城案20%容獎。

曾獻瑩表示，對北市府來說，強制撤銷仍有個風險，就是未知的司法結果，可能面對鼎越公司的求償，雖然李四川說影響不大，但若司法最後對廠商有利，在商言商，鼎越公司仍有可能提出訴訟，提醒北市府，對的事要用對的流程做到位，一定要在法律上站得住腳，以避免後續爭議。