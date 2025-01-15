京華城20%容獎爭議卡施工 里長：全里都支持他蓋帶動發展

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被訴，京華城是否撤銷20%容獎受矚，也關乎能否繼續施工。北市建管處今表示，目前施工為地下1、2樓，因土地遭扣押，依規不受理申報勘驗，地上2層以上樓板並無進行灌漿。當地里長直言，「沒有人希望家裡隔壁是天坑、爛尾樓」，全里都支持他蓋，希望能帶動地方發展。

依建管處提供的網路建築執照查詢系統顯示，2022年10月18日核發京華城案建照，建照號碼為111建字第9999號，土地使用分區為商三特，2023年2月3日開工後，85個月內、須於2030年3月2日前竣工；最新施工申報進度為8月22日的1樓版D1區。

依該建造執照內容顯示的詳細資料，該基地位在松山區復盛里八德路四段138號，包含地上19層、地下7層1幢4棟建築物、253戶，工程造價逾55億8925萬元。

建管處今表示，為確保公共安全，目前主要施工項目為地下B1、及B2層。地上2層以上樓板，因土地遭扣押，依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓板灌漿 。

「沒有人希望家裡隔壁是天坑、爛尾樓」，松山區復盛里長張晉維說，前陣子新聞報導要停工，里民擔心京華城會變成爛尾樓，因此殷切期盼可以早日蓋好，環境也會比較好。

他說，以整條八德路來講，位在八德路四段的復盛里，屬於經濟發展、商業活動比較弱勢的區域，非常需要京華城帶動當地發展，活絡地方建設，「全里都支持他蓋，非常熱切希望能夠蓋完，帶動地方發展。」對於景觀、市容等各方面，大家都是樂觀其成。

另外，京華城20%容積獎勵3個項目中，「韌性城市4%」包含認養基地西南側復盛公園，應於領得使照前完成復盛公園改造工程，與公園處簽訂「台北市公園及行道樹認養契約書」，認養時間自改造完工啟用當日起50年。

張晉維表示，復盛公園已使用20年，目前使用率高，主要是因為里民會在大草坪活動。但是有些設計過於落伍，造成各種地方不堪使用，例如噴水池多年沒有噴水、水階梯也完全沒水且不能做任何使用，以及不規則曲線造型的小舞台，沒電源且不能使用音響和燈光設備，不適合辦理各種活動。

他直言，作為里長，有點擔心公園改建這件事會被耽擱、無法順利完成，因此希望威京集團可早日將公園改建完成，目前尚未啟動改建工程。