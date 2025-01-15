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京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川說，若鼎越三個月內沒有來主動申請變更建照，北市府也會強制撤銷20%容積獎勵。若後續法院判決無不法，還是可以提出行政救濟。記者林麗玉／攝影
李四川說，若鼎越三個月內沒有來主動申請變更建照，北市府也會強制撤銷20%容積獎勵。若後續法院判決無不法，還是可以提出行政救濟。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案起訴，京華城是否撤銷20%容獎等，北市副市長李四川今召集跨局處及專家學者開會，李四川會後表示，開會前，鼎越公司已正式來公文，願將涉爭議的20%容積獎勵暫緩辦理變更設計，會主動拿掉20%容獎。

李四川說，若鼎越三個月內沒有來主動申請變更建照，北市府也會強制撤銷20%容積獎勵。若後續法院判決無不法，還是可以提出行政救濟。

李四川今天擔任召集人，召開第一次京華城調查會議，會議上午9點半開會，會議到11點半左右結束，會後李四川表示，今天開會之前，北市建管處在昨晚已經收到鼎越正式公文，表示會針對涉爭議的20%容獎暫緩辦理。

李四川說，今天會議也針對兩點問題討論，如果鼎越願億針對涉爭議的20%容積建照變更，將20%容積獎勵拿掉，當然北市府建管處沒有理由不接受；第二，會議今天也討論現在京華城案已經起訴，將法律上，京華城都市計畫是否可由北市府主動變更，還是可依照都市計畫法第24條來強制要求辦理拿掉容積獎勵20%。

今上午的京華城調查會議，除召集人李四川，府內包括都發局、建管處、法務局、政風處等跨局處代表出席，府外則邀專業技師公會、財務、法律、會計等專家學者提出意見。

京華城 柯文哲

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