京華城20％違法容獎 北市議會決議：要求市府研議撤銷

京華城20％違法容獎後續處理備受關注，台北市副市長李四川日前承諾，一定會邀集專家學者召開調查委員會，今天舉行專家、學者會議。不過，北市議會日前在預算政黨協商中，已經做出決議，要求市府研議撤銷都市計畫，廢止違法容積。

針對北市總預算案綜合決議，一、京華城土地違法容積獎勵案經檢察官於113年12月26日提起公訴，京華城取得都市計畫涉及以違法方式通過，違法事證明確。要求台北市政府立即撤銷111年11月公告之西松段三小段156地號，即原京華城基地之都市計畫，回歸原都市計畫，廢止違法容積。

不過經過協商結論後的京華城案附帶決議，有經過文字修改，原綜合決議是「立即撤銷」，經過政黨協商後，修正為台北市政府「應研議」撤銷，回歸原都市計畫，廢止違法容積。

議員曾獻瑩表示，「限期」要求鼎越自行放棄20%容獎，是因目前訴訟仍在進行中，兼顧工程進行公共安全，避免成為爛尾樓的好方法。若期限過仍沒有放棄，則台北市政府就強制性要求，撤銷京華城案20%的容獎。

他說，對市府來說，強制撤銷還有一個風險就是未知的司法結果，包括面對鼎越的求償，雖然副市長李四川說影響不大，但若司法最後對廠商有利，在商言商，鼎越還是有可能提出訴訟，提醒市府對的事要用對的流程作到位，一定要在法律上站得住腳，避免後續爭議。