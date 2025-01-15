「等柯文哲回來時為團隊驕傲」 黃國昌宣布角逐民眾黨主席

民眾黨代理主席黃國昌昨宣布，決定投入民眾黨主席補選，第三勢力是得來不易的火苗，對於民主發展至關重要，絕對不能熄滅，在前主席柯文哲無法親自領導的時間，未來他將會窮盡一切努力，義無反顧與所有同志勇敢前進，等待柯文哲回來時為團隊感到驕傲。

民眾黨前天發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，線上報名期間為十四日至十七日，二月十五日舉行網路投票。據了解，黃國昌昨已完成網路報名。

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，面對媒體詢問黨主席補選事宜，黃國昌僅說會在適當時間宣布決定。不過，隔不到一個小時，他便在臉書發文「經過審慎思考，決定投入民眾黨主席補選」。

黃國昌宣布參戰後，在黨秘書長周榆修陪同下，前往台北市議會拜會。媒體問到參選黨主席補選原因，黃國昌沉默約十秒鐘，嘆了一口氣說，真正關鍵還是跟柯文哲的長談，柯文哲受賴清德政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

民眾黨前秘書長謝立功表示，看好黃國昌勇於承擔。前立委蔡壁如昨接受廣播專訪僅說，如果黨內有人願意承擔，自己應該就是要極力支持。