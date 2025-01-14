快訊

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

瞎扯賴清德開心柯文哲被關 綠委酸徐巧芯：詐團家屬開口就謊言

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供

國民黨立委徐巧芯14日聲稱，熟識賴總統的人士透露，柯文哲被關，賴開心死了。對此，民進黨立委林楚茵批評，徐巧芯不愧是詐騙集團的至親，一開口就是謊言。

林楚茵質疑，近期貪污遭起訴或判刑的，台北市長柯文哲是國民黨台北市議員鍾小平檢舉、宜蘭縣長林姿妙是民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠檢舉、新竹市長高虹安是國民黨新竹市長候選人林耕仁檢舉，結果統統都怪到賴清德頭上，合理嗎？民眾期待的是徐巧芯家族詐騙的不法情事，要公開說清楚，一百萬到底跟詐騙之間是什麼關係？

林楚茵批評，徐巧芯這種信口開河、吹牛不打草稿的說法，就像黃國昌宣稱賴清德從監視器看到柯文哲一樣荒謬可笑。不愧是詐騙集團的至親，一開口就是謊言。

京華城 徐巧芯 林楚茵 柯文哲 賴清德

延伸閱讀

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

許智傑稱仇恨值高應罷免 徐巧芯：因在第一線監督民進黨

影／吳沛憶、吳思瑤吸千份罷免連署 徐巧芯：柯建銘亂講話火上澆油

八炯稱台多據點可辦陸身分證 徐巧芯：找我陳情啊

相關新聞

瞎扯賴清德開心柯文哲被關 綠委酸徐巧芯：詐團家屬開口就謊言

國民黨立委徐巧芯14日聲稱，熟識賴總統的人士透露，柯文哲被關，賴開心死了。對此，民進黨立委林楚茵批評，徐巧芯不愧是詐騙集...

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，抗議司法不公正，聲援遭羈押的民眾黨前主席柯文哲。國民黨立委徐巧芯今早表示，她曾與熟...

影／前幕僚爆柯「一票多賣」 吳思瑤：總算看清他了

民眾黨前主席前柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，人雖在看守所，爭議卻未能休止。2014年柯文哲選戰募款委員會執行長鄭淑心...

柯文哲結婚34周年身陷囹圄 陳佩琪：代扛慈善公益責任

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，目前遭到法院裁定羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，今天是兩人結婚34周年，同時民眾黨也已經5歲，「你不在的這段時間，我會幫你扛起這些慈善公益的責任。」

小草上街反礙司法？ 藍白齊轟綠荒謬

「遊行受集會自由保障，哪來的妨礙司法？」白委黃國昌13日質詢時表示，司法法制委員會安排「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」報告，如今，他就是號召遊行的人，歡迎法務部與台北地檢署偵辦：藍委羅智強也痛批綠營召委鍾佳濱指出，民進黨過去妨礙司法案例諸多，還安排如此報告，非常不中立。

柯文哲遭爆欲接觸習近平 鎢鋼大王廖萬隆也被點名

柯文哲時任募款執行長的鄭淑心指，柯文哲2015年試圖接觸中國大陸領導人習近平對口，其中包括雲林「鎢鋼大王」廖萬隆與威京集團沈慶京。廖萬隆被傳是民眾黨重要金主，去年更被爆出陪陳佩琪看上億元豪宅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。