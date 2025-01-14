瞎扯賴清德開心柯文哲被關 綠委酸徐巧芯：詐團家屬開口就謊言

國民黨立委徐巧芯14日聲稱，熟識賴總統的人士透露，柯文哲被關，賴開心死了。對此，民進黨立委林楚茵批評，徐巧芯不愧是詐騙集團的至親，一開口就是謊言。

林楚茵質疑，近期貪污遭起訴或判刑的，台北市長柯文哲是國民黨台北市議員鍾小平檢舉、宜蘭縣長林姿妙是民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠檢舉、新竹市長高虹安是國民黨新竹市長候選人林耕仁檢舉，結果統統都怪到賴清德頭上，合理嗎？民眾期待的是徐巧芯家族詐騙的不法情事，要公開說清楚，一百萬到底跟詐騙之間是什麼關係？

林楚茵批評，徐巧芯這種信口開河、吹牛不打草稿的說法，就像黃國昌宣稱賴清德從監視器看到柯文哲一樣荒謬可笑。不愧是詐騙集團的至親，一開口就是謊言。