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柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了
民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，抗議司法不公正，聲援遭羈押的民眾黨前主席柯文哲。國民黨立委徐巧芯今早表示，她曾與熟識賴清德總統的人士通話，該人說法稱柯文哲被關，「賴清德開心死了」，賴只想如何連任，最好的方式是讓柯坐牢，那就沒有競爭對手。
民眾黨11日舉辦釘孤枝活動後，相關效應受關注。徐巧芯今早透露，她之前跟熟識賴清德的人士通話，對方稱「賴清德開心死了」，賴清德上任後的第一個目標，就是讓柯文哲去坐牢，不管民生上面的議題，只想著下次選舉怎麼連任。賴清德認為最好的方式，就是直接讓柯文哲去坐牢，那就沒競爭對手。
徐巧芯表示，她雖不是全盤相信這樣的說法，但不諱言不無道理，否則為何「百億賭王」林秉文牽涉88會館地下匯兌案，司法單位卻輕輕帶過？縱放88會館所有嫌犯，卻要羞辱柯文哲，要求新台幣7千萬元交保，還要戴電子腳鐐，要求柯文哲辭黨主席，且再次羈押。
徐巧芯認為，賴清德可能認為柯文哲搶走民進黨年輕票，害賴無法像前總統蔡英文一樣得到年輕人支持。她喊話賴清德反思，蔡英文時代也有柯文哲，就只有賴清德有年輕人票被搶走的問題。
徐巧芯分析，目前看來賴清德就是要和在野黨極限對抗，就像賴清德過去擔任台南市長時，曾經200多天不進議會一樣。所有問題都在賴清德身上，面對朝小野大，執政者要拋出善意，用協調溝通讓社會往前，賴清德都沒做，只想關柯文哲。
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