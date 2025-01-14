影／前幕僚爆柯「一票多賣」 吳思瑤：總算看清他了
民眾黨前主席前柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，人雖在看守所，爭議卻未能休止。2014年柯文哲選戰募款委員會執行長鄭淑心爆料指出，2024年大選結束後立法院長選舉柯文哲曾「一票兩賣」，雖支持韓國瑜當院長，但柯又反悔找上民進黨提議讓黃珊珊當院長、蔡其昌當副院長，只是此案未獲民進黨接受。
民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪時針對此事表示，有越來越多的證據及例子可以觀察到，柯文哲就是一個權力在哪裡他就往哪裡靠，柯文哲是一個為了權利可以「一票多賣」，或是把民眾黨作為籠絡各方的工具。吳思瑤嘲諷民眾黨這幾年對於藍營的態度、對於中共的接觸，有越來越多的資料顯示，民眾黨不是台灣民眾黨，很有可能跟國民黨一樣，應該改名叫中國民眾黨。
吳思瑤說柯文哲自己在參選總統的時候，藍白合不合都可以搞東搞西、前後翻轉，這尋求的當然是個人權利的極大化，甚至是選舉募款的利益思考，在立法院院長這一役，柯文哲被揭露恐怕「一票多賣」想要竊取最大的政治紅利，也總算是我們看清他了。
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