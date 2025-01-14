柯文哲結婚34周年身陷囹圄 陳佩琪：代扛慈善公益責任

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，目前遭到法院裁定羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，今天是兩人結婚34周年，同時民眾黨也已經5歲，「你不在的這段時間，我會幫你扛起這些慈善公益的責任。」

柯文哲身陷京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，台北地方法院再度裁定羈押禁見，陳佩琪上午在臉書發文指出，今天是1月14日，也是屬於兩人特別的日子，自己找到一張1991年1月14日拍攝的照片，至今間隔34年。

陳佩琪說，柯文哲心愛的民眾黨已經5歲，過去總是念茲在茲，希望透過自己的努力，早日讓民眾黨成長茁壯，還有政黨成立的首要目標，就是透過選舉取得政權、做出福國利民的事情，同時也不能忽略社會上的弱勢族群、殘障和兒童，「恰逢歲末嚴冬，你不在的這段時間，我會幫你扛起這些慈善公益的責任。」

此外，民眾黨昨天發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，線上報名期間為1月14日上午9時至1月17日下午6時，訂於2月15日舉行網路投票。民眾黨代理主席黃國昌上午也在臉書發文表示，經過自己審慎思考，決定投入民眾黨主席補選。