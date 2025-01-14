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柯文哲遭爆欲接觸習近平 鎢鋼大王廖萬隆也被點名

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
知情人士透露，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。圖／聯合報系資料照片
知情人士透露，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。圖／聯合報系資料照片

柯文哲時任募款執行長的鄭淑心指，柯文哲2015年試圖接觸中國大陸領導人習近平對口，其中包括雲林「鎢鋼大王」廖萬隆與威京集團沈慶京。廖萬隆被傳是民眾黨重要金主，去年更被爆出陪陳佩琪看上億元豪宅。

鄭淑心說，柯文哲2015年因雙城論壇開始密集想接觸習近平的對口。當時他還說要在凱校辦公室見一位雲林人單獨談，直到去年1.2億豪宅爆發後，她才知廖萬隆與習近平很熟，但商界告訴她，沈慶京友人、奧會主席吳經國才是習真正的對口。

廖萬隆是國民黨前中常委，去年傳出陳佩琪去看的豪宅，原來是立法院旁的「元利群英」，成交均價每坪115.9萬元。媒體報導曾指，廖、柯兩人會定期在元利群英聚會，廖萬隆也會提出政策建言。

另有媒體報導指出，廖萬隆熱心參與公共事務，不僅曾是藍白兩黨金主，也與柯文哲建立不錯的關係。廖萬隆在大陸經商時，習近平當時恰好是廈門副市長，積極經營台商，兩人因此熟識，也因這層關係，廖萬隆得到江西鎢鋼的獨家採礦權。

不過，柯文哲曾在受訪時說，他確實與廖萬隆熟識，也會介紹一些朋友給他，他常與企業主聊天，這都是正常的交流。民眾黨也有政治獻金帳戶，所有捐獻都是依法，都有登記，也有金額上限。

京華城 政治獻金 柯文哲 民眾黨 沈慶京 習近平 雙城論壇

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