快訊

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

鄭淑心指柯文哲接觸習近平 民眾黨：路人甲無憑據 蹭什麼？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。 圖／聯合報系資料照片

台北市前市長柯文哲身陷政治獻金案，時任募款執行長鄭淑心昨天指控，柯文哲曾經透過威京集團沈慶京牽線，試圖接觸中國國家主席習近平民眾黨發言人吳怡萱今天表示，單憑一個路人甲無憑無據，隨口爆料就想抹紅民眾黨，賴清德總統執政就是如此分裂台灣社會，然而卻忽略真正「親中舔共」的是民進黨。

鄭淑心昨天晚間在臉書表示，柯文哲不只竊國還賣國，2015年就想透過沈慶京等人牽線，試圖藉此接觸習近平。另外，去年立法院正副院長選舉期間，柯文哲一度提議民眾黨立委黃珊珊、民進黨立委蔡其昌搭配參選，不過最終並未獲得民進黨團接受。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨代理主席、立法院黨團總召黃國昌表示，不知道鄭淑心的消息來源是什麼，不過去年在討論立法院正副院長選舉，「就我記憶所及，完全沒有她的角色」，鄭淑心作為一個路人甲，請問現在是出來蹭什麼熱度。

黃國昌也說，自己知道的事情剛好完全相反，當時民進黨有兩組人跑來拜託柯文哲，一組是行政院長卓榮泰，另外一組則是外交部長林佳龍，前者還聲稱絕對沒有介入，結果後來被自打臉腫得不得了，「最後反過來說是民眾黨去找民進黨，是非可以這樣顛倒、話可以這樣亂講喔？」

黃國昌強調，有關相關事情的過程，他早在臉書寫得非常清楚，至於所謂的鄭淑心，「我加入民眾黨、進入黨團以來，從來沒聽過這個人。」

京華城 柯文哲 民眾黨 沈慶京 習近平 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌宣布角逐民眾黨主席 等柯文哲歸來為團隊感到驕傲

鄭淑心：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

民眾黨主席補選 黃國昌呼聲高、蔡壁如尚未決定

民眾黨補選黨主席 2月15日網路投票

相關新聞

鄭淑心：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

2014年柯文哲參選台北市長時擔任募款執行長的鄭淑心出面爆料，指友人幫柯文哲募款卻沒有拿到收據，遭柯文哲妻子陳佩琪提告。鄭淑心晚間在臉書繼續爆料，指柯文哲不只竊國還賣國，2015年就想透過威京集團沈慶京等人牽線，試圖接觸中國大陸領導人習近平。讓鄭淑心也說，面對提告，她只能以自殺式的回應，以死謝罪。

鄭淑心指柯文哲接觸習近平 民眾黨：路人甲無憑據 蹭什麼？

台北市前市長柯文哲身陷政治獻金案，時任募款執行長鄭淑心昨天指控，柯文哲曾經透過威京集團沈慶京牽線，試圖接觸中國國家主席習近平。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，單憑一個路人甲無憑無據，隨口爆料就想抹紅民眾黨，賴清德總統執政就是如此分裂台灣社會，然而卻忽略真正「親中舔共」的是民進黨。

【重磅快評】刺激小草上街頭 鍾佳濱出下策幫倒忙

民眾黨前主席柯文哲遭羈押，民眾黨發起釘孤枝活動，綠委鍾佳濱趕忙變更議程，安排司法院、法務部赴立法院司法及法制委員會專題報...

柯文哲帶政治獻金回家？陳佩琪提告許富舜、鄭淑心 北檢已收狀紙

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭起訴，昔日學生、輔選幹部許富舜指控，「親眼見到政治獻金被柯帶回家」；柯文哲前幕...

號召「釘孤枝」 黃國昌：歡迎檢警大規模辦理刑事調查

立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正...

柯文哲不認罪年後開庭 彭振聲、邵琇珮認了圖利京華城先審問

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，原訂本月23日傳喚3名被告行準備程序，由於柯再羈押，法官一度打算優先審理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。