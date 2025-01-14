鄭淑心指柯文哲接觸習近平 民眾黨：路人甲無憑據 蹭什麼？

台北市前市長柯文哲身陷政治獻金案，時任募款執行長鄭淑心昨天指控，柯文哲曾經透過威京集團沈慶京牽線，試圖接觸中國國家主席習近平。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，單憑一個路人甲無憑無據，隨口爆料就想抹紅民眾黨，賴清德總統執政就是如此分裂台灣社會，然而卻忽略真正「親中舔共」的是民進黨。

鄭淑心昨天晚間在臉書表示，柯文哲不只竊國還賣國，2015年就想透過沈慶京等人牽線，試圖藉此接觸習近平。另外，去年立法院正副院長選舉期間，柯文哲一度提議民眾黨立委黃珊珊、民進黨立委蔡其昌搭配參選，不過最終並未獲得民進黨團接受。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨代理主席、立法院黨團總召黃國昌表示，不知道鄭淑心的消息來源是什麼，不過去年在討論立法院正副院長選舉，「就我記憶所及，完全沒有她的角色」，鄭淑心作為一個路人甲，請問現在是出來蹭什麼熱度。

黃國昌也說，自己知道的事情剛好完全相反，當時民進黨有兩組人跑來拜託柯文哲，一組是行政院長卓榮泰，另外一組則是外交部長林佳龍，前者還聲稱絕對沒有介入，結果後來被自打臉腫得不得了，「最後反過來說是民眾黨去找民進黨，是非可以這樣顛倒、話可以這樣亂講喔？」

黃國昌強調，有關相關事情的過程，他早在臉書寫得非常清楚，至於所謂的鄭淑心，「我加入民眾黨、進入黨團以來，從來沒聽過這個人。」