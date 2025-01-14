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鄭淑心：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

2014年柯文哲參選台北市長時擔任募款執行長的鄭淑心出面爆料，指友人幫柯文哲募款卻沒有拿到收據，遭柯文哲妻子陳佩琪提告。鄭淑心晚間在臉書繼續爆料，指柯文哲不只竊國還賣國，2015年就想透過威京集團沈慶京等人牽線，試圖接觸中國大陸領導人習近平。讓鄭淑心也說，面對提告，她只能以自殺式的回應，以死謝罪。

鄭淑心表示，「柯文哲你不是雍正，我不是呂四娘，無法一命抵一命的回擊。」

鄭淑心說，面對柯文哲在台灣擁有八席立委第三大黨的提告，她早已卸甲歸田，勢單力薄，就只能以自殺式的回應，以死謝罪，讓大家知道史上最大政治詐騙犯柯文哲的真面目。

鄭心淑也錄製了一段長達9分鐘的影片，她在影片中指，2014年柯文哲為了和民進黨可能參選台北市長的人比民調，就先負債700多萬。她當時跟柯文哲說，「700萬還好啦，就認賠殺出，我們想辦法幫你募款。」因此開始密集幫柯文哲做募款活動。由於柯文哲自稱深綠，又擔任阿扁醫療小組召集人，當時讓台派、民進黨各派系的人都願意出錢出力。

鄭淑心說，柯文哲在2015年因雙城論壇開始密集想要接觸習近平的對口。柯文哲當時還說要在凱校辦公室見一位雲林人單獨談，她原本不以為意，直到去年1億2000萬豪宅爆發後，她才知道這位雲林「鎢鋼大王」廖萬隆與習近平很熟，但商界的人告訴她，沈慶京的友人、奧會主席吳經國才是習近平真正的直接對口。鄭淑心說，2018年沈慶京能在雙城論壇坐主桌，就是因為沈慶京幫柯文哲做習近平牽線的重要人物。

鄭淑心表示，2024年大選結束後要面臨立法院長選舉，雖然柯文哲支持韓國瑜當院長，但又不太甘心，因為過去韓國瑜在北農總經理時算是柯文哲的部屬。鄭淑心更爆料，柯文哲一度找民進黨提讓黃珊珊當院長、蔡其昌當副院長，不過未獲民進黨接受。這才讓整個憲政體制在藍白合力下，讓台灣民主憲政倒退40年。

鄭淑心說，以前她挺柯文哲，是挺清廉、公開透明，但後來就看到一屁股爛帳，金流亂七八糟，什麼錢都拿，「這個是我們要支持的柯文哲嗎？」鄭淑心說，柯文哲不只竊國還賣國，讓國家毀憲亂政、踐踏司法，「讓我痛心至極，我很想以死謝罪」，但那也是沒什麼辦法，只能把柯文哲真實面貌講給大家聽。

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民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

京華城 募款 柯文哲 沈慶京 習近平 陳佩琪 雙城論壇

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