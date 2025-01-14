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小草上街反礙司法？ 藍白齊轟綠荒謬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「遊行受集會自由保障，哪來的妨礙司法？」白委黃國昌13日質詢時表示，司法法制委員會安排「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」報告，如今，他就是號召遊行的人，歡迎法務部與台北地檢署偵辦：藍委羅智強也痛批綠營召委鍾佳濱指出，民進黨過去妨礙司法案例諸多，還安排如此報告，非常不中立。

白營遊行有言論自由

立法院司法法制委員會13日邀請司法院、法務部等單位「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。民眾黨立委黃國昌一上台就說，他就是號召遊行的人，他很歡迎檢方、刑警局對他偵辦，他很期待自己到底違反什麼法律，「安排這種題目實在是太可笑」。

黃國昌也詢問備詢的法務部長鄭銘謙，民眾黨11日舉辦的活動，目前違反哪些刑事法律？鄭銘謙回應，這是個案，法務部立場「不指導，不介入、不干涉」。黃國昌說，歡迎檢警大規模開始進行刑事調查，「等著看中華民國台灣的法治還要鬧出什麼笑話。」

「司法院一句話就講完結論了！」黃國昌不滿指出，遊行當天，司法院馬上就回應說：「號召民眾上街，對抗司法審判者，除有違反《集遊法》等相關法律之情形外，應受憲法集會自由權之保障。」他也強調，活動「拒絕綠色威權，還我司法正義」，「釘孤枝」的對象就是總統賴清德。

藍委批綠召委不中立

國民黨立委羅智強則痛批，民進黨比比皆是、誇張離譜至極、妨害司法公正的舉動罄竹難書，還有臉拿妨害司法公正罪之現行犯當專案、專題報告？他還質疑，委員會召委鍾佳濱，去年底持油壓剪毀損公物，是不是檢警不敢辦的現行犯？並痛罵表示，鍾安排這樣的專案報告，沒見過如此不中立、不公正的主席。

對此，鍾佳濱辯稱，專題報告沒有「釘孤枝」字樣，沒有針對性；第二，上周在排定周一議程時，原定有《律師法》跟《稅審法》，後來《稅審法》司法院有表達意見了，就沒放入；第三，他去年的行為（持油壓剪事件），地點是在群賢樓跟康園之間有救護車要通行，進不來，並非是現行犯。

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