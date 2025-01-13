【重磅快評】刺激小草上街頭 鍾佳濱出下策幫倒忙

民眾黨前主席柯文哲遭羈押，民眾黨發起釘孤枝活動，綠委鍾佳濱趕忙變更議程，安排司法院、法務部赴立法院司法及法制委員會專題報告「號召民眾上街對抗司法審判是否為妨害司法公正罪現行犯？」，不僅鬧了笑話，更刺激小草上街頭，恐是鍾佳濱繼質疑藍委陳菁徽無法證明因他而受傷之後，從政生涯的另一敗筆。

民眾黨前天舉行「111釘孤枝，捍衛司法正義」集會活動，綠委鍾佳濱自以為聰明，在集會前變更議程，安排司法院、法務部赴立法院司法及法制委員會專題報告妨害司法公正罪，意在嚇阻小草上街頭。但事後證明，鍾佳濱不僅沒有達到效果，反而搞得滿面豆花，非但司法院、法務部不敢替他背書，釘孤枝的陳抗現場反而超乎預期熱烈。

一位未具名的立委即說了實話，觀察釘孤枝現場高喊的口號是「拒絕綠色威權，抗議司法不公」，多名國民黨政治人物到場聲援，現場加線上有15萬人，直指陳抗主軸其實就是「反賴清德」，藍白動員有一定的政治能量，白營也未如綠營預期分崩離析；鍾佳濱原想利用司法及法制委員會為民進黨建功，看來是幫了倒忙，反而刺激更多的小草出門，甚至有新草到場為釘孤枝助威。

至於立法院的戰場，司法院不敢附和鍾佳濱，明指國家除應提供適當集會場所，採取有效保護集會的安全措施外，並應在法律規定與制度設計上使參與集會、遊行者在毫無恐懼的情況下行使集會自由，「號召民眾上街對抗司法審判者」除有違反集遊法等相關法律的情形外，應受憲法保障；法務部部長鄭銘謙也說人民有集會、言論自由，若集會遊行中是否犯煽惑他人犯罪等，視情況而定。司法院、法務部不敢選邊戰，鍾佳濱也沒有討到便宜。

更尷尬的是，綠營包圍法院、關說司法的案例俯拾皆是，藍委羅智強即消遣鍾佳濱擺明羞辱柯建銘，因為老柯就曾涉及司法關說，還虧鍾佳濱是毀損公物的現行犯，「現行犯就在這個地方！快點把鍾抓起來！」，白委黃國昌更秀出鍾拿油壓剪毀損公物的照片，質問檢警辦了嗎？ 鍾佳濱被說得連椅子都坐不住，要說鍾佳濱恐怕是歷來最窩囊的召委，並不為過。

鍾佳濱自以聰明還有一例，今年五月立法院表決NCC組織法修正案逕付二讀時，鍾佳濱衝上主席台飛撲擒抱女立委陳菁徽，陳自訴鍾佳濱傷害與性騷；鍾佳濱忘了事發當天他發布聲明三度致歉，但上了法庭後，連踩到A4紙滑倒都不提了，直接改口說「陳菁徽4個小時以後才驗傷，怎麼能夠證明身上的傷是因為我呢？」。什麼是敢做不敢當，鍾佳濱又作了一次詮釋。

鍾佳濱飛撲擒抱陳菁徽受到高度關注，當時還被阿拉伯聯合大公國《國家報》選為最引人注目的「本日最佳照片」， 英國《每日電訊報》則以「混亂的台灣國會爆發暴力事件」為題報導，並以鍾佳濱撲倒陳菁徽的畫面當成主照，當時鍾佳濱丟臉到國際，現在又狡辯 「陳菁徽4個小時以後才驗傷，怎麼能夠證明身上的傷是因為我呢？」，鍾佳濱想再爆紅，也不必頻出下策吧？