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柯文哲帶政治獻金回家？陳佩琪提告許富舜、鄭淑心 北檢已收狀紙

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前黨主席柯文哲涉政治獻金案遭羈押，柯妻陳佩琪已提告許富舜、鄭淑心妨害名譽。圖／聯合報系資料照
民眾黨前黨主席柯文哲涉政治獻金案遭羈押，柯妻陳佩琪已提告許富舜、鄭淑心妨害名譽。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金案遭起訴，昔日學生、輔選幹部許富舜指控，「親眼見到政治獻金被柯帶回家」；柯文哲前幕僚、2014柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心披露，當年募得款項都交給柯妻陳佩琪。陳佩琪已提告許、鄭2人妨害名譽罪，台北地檢署已收到告訴狀，將盡速分案。

一位署名「學生許富舜醫生」在陳佩琪臉書留言區發表「許富舜給陳佩琪公開信」，談及他在二○一四年建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓，難不成這是台灣政治常態」。

許富舜日前受訪時坦承發文，並稱不只一次親眼見到這些錢被帶回家，但「或許這就是師母口中親朋好友、有醫療界朋友的紅包」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今年1月5日昨天代轉陳佩琪回應，許富舜前天並未提出證據，只請記者聯繫牙醫史書華，聲稱對方捐款十萬元，沒有拿到收據非常生氣；經過查證，2014年5月20日，史書華捐贈柯文哲10萬元，當年會計在5月28日寄出收據，並同年月30日打電話確認本人收到，經過取得實體憑證，可以證明許富舜等人所言不實。

陳佩琪今年1月6日在臉書貼文，「有關昨天許富舜先生和鄭淑心女士汙衊本人2014年收受政治獻金未申報一事， 本人已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重毀謗罪和民事求償。昨天被提到之史先生的十萬元捐贈是在2014年5月20日確有其事， 當時會計在5月28日寄出收據， 並在5月30日去電詢問是否收到， 收據編號：10330161800002800000」。

京華城 柯文哲

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