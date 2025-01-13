號召「釘孤枝」 黃國昌：歡迎檢警大規模辦理刑事調查

立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。法務部長鄭銘謙報告備詢表示，人民有集會、言論自由，若集會遊行中是否犯煽惑他人犯罪等，視情況而定。

民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌質詢時表示，此專案報告荒謬、可笑且愚蠢。黃國昌表示「釘孤枝」號召的人就是他，歡迎檢警調開始偵辦他，犯了什麼法律規定，歡迎檢警大規模辦理刑事調查。隨即黃國昌展示照片，民進黨團總召柯建銘在2008年蘇治芬涉案，帶頭包圍地檢署，同年王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署等，最後再顯示鐘佳濱以油壓剪毀損公物。黃國昌詢問法務部長鄭銘謙檢警辦了嗎？鄭銘謙一時語塞未回應。 立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。面對黃國昌所提民進黨團總召柯建銘帶頭包圍地檢署，立委王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署及鐘佳濱以油壓剪毀損公物等案件，詢問檢警辦了嗎？鄭銘謙一時語塞未回應。記者黃義書／攝影 立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。黃國昌展示鐘佳濱以油壓剪毀損公物的照片質詢法務部長鄭銘謙檢警辦了嗎？記者黃義書／攝影