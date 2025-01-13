快訊

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

號召「釘孤枝」 黃國昌：歡迎檢警大規模辦理刑事調查

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。黃國昌表示「釘孤枝」號召的人就是他，歡迎檢警調開始偵辦他，犯了什麼法律規定，歡迎檢警大規模辦理刑事調查。記者黃義書／攝影
立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。黃國昌表示「釘孤枝」號召的人就是他，歡迎檢警調開始偵辦他，犯了什麼法律規定，歡迎檢警大規模辦理刑事調查。記者黃義書／攝影

立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。法務部長鄭銘謙報告備詢表示，人民有集會、言論自由，若集會遊行中是否犯煽惑他人犯罪等，視情況而定。

民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌質詢時表示，此專案報告荒謬、可笑且愚蠢。黃國昌表示「釘孤枝」號召的人就是他，歡迎檢警調開始偵辦他，犯了什麼法律規定，歡迎檢警大規模辦理刑事調查。隨即黃國昌展示照片，民進黨團總召柯建銘在2008年蘇治芬涉案，帶頭包圍地檢署，同年王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署等，最後再顯示鐘佳濱以油壓剪毀損公物。黃國昌詢問法務部長鄭銘謙檢警辦了嗎？鄭銘謙一時語塞未回應。

立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。面對黃國昌所提民進黨團總召柯建銘帶頭包圍地檢署，立委王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署及鐘佳濱以油壓剪毀損公物等案件，詢問檢警辦了嗎？鄭銘謙一時語塞未回應。記者黃義書／攝影
立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。面對黃國昌所提民進黨團總召柯建銘帶頭包圍地檢署，立委王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署及鐘佳濱以油壓剪毀損公物等案件，詢問檢警辦了嗎？鄭銘謙一時語塞未回應。記者黃義書／攝影
立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。黃國昌展示鐘佳濱以油壓剪毀損公物的照片質詢法務部長鄭銘謙檢警辦了嗎？記者黃義書／攝影
立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。黃國昌展示鐘佳濱以油壓剪毀損公物的照片質詢法務部長鄭銘謙檢警辦了嗎？記者黃義書／攝影

京華城 柯文哲

延伸閱讀

黃國昌拉抬柯文哲「白色精神象徵」 歷史哥：民眾黨將走出新路線

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

小草上街妨害司法公正？ 黃國昌：柯建銘還率眾包圍地檢署 關說案件

影／鍾佳濱排專案報告 黃國昌嗆：完全顯露「無知愚蠢」

相關新聞

柯文哲不認罪年後開庭 彭振聲、邵琇珮認了圖利京華城先審問

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，原訂本月23日傳喚3名被告行準備程序，由於柯再羈押，法官一度打算優先審理...

藍白相互告發柯文哲、林姿妙、高虹安貪汙 吳思瑤：關民進黨啥事？

國民黨立委吳宗憲今以「野百合」運動與「釘孤枝」連結，民進黨委吳思瑤指拿「野百合」運動與挺貪腐的「釘孤枝」相提並論是褻瀆，...

回應111釘孤枝藍白抗議綠獨裁 朱立倫：背後牽涉這原因

故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫在今天上午率員赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對「111釘孤枝」藍白現身對抗綠色獨裁...

小草上街妨害司法公正？ 黃國昌：柯建銘還率眾包圍地檢署 關說案件

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」，立法院司法及法制委...

綠營最怕的事！民眾黨111釘孤枝滿場「新草」 作家：藍捲草皮須給承諾

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」。對此，作家漂浪島嶼表示，當天滿場「新草」，很多年輕人，這是讓民進黨最害怕的。

號召「釘孤枝」 黃國昌：歡迎檢警大規模辦理刑事調查

立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。