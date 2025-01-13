號召「釘孤枝」 黃國昌：歡迎檢警大規模辦理刑事調查
立法院司法及法制委員會召委鐘佳濱上午排案邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。法務部長鄭銘謙報告備詢表示，人民有集會、言論自由，若集會遊行中是否犯煽惑他人犯罪等，視情況而定。
民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌質詢時表示，此專案報告荒謬、可笑且愚蠢。黃國昌表示「釘孤枝」號召的人就是他，歡迎檢警調開始偵辦他，犯了什麼法律規定，歡迎檢警大規模辦理刑事調查。隨即黃國昌展示照片，民進黨團總召柯建銘在2008年蘇治芬涉案，帶頭包圍地檢署，同年王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署等，最後再顯示鐘佳濱以油壓剪毀損公物。黃國昌詢問法務部長鄭銘謙檢警辦了嗎？鄭銘謙一時語塞未回應。
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