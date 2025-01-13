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藍白相互告發柯文哲、林姿妙、高虹安貪汙 吳思瑤：關民進黨啥事？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤質疑柯文哲案的告發人是國民黨的鍾小平、游淑慧舉發；林姿妙是民眾黨陳琬惠舉發；高虹安是林耕仁檢舉，跟民進黨有什麼關係啊？和何況有犯罪就應該偵辦，哪裡有問題？記者王宏舜／攝影
民進黨立委吳思瑤質疑柯文哲案的告發人是國民黨的鍾小平、游淑慧舉發；林姿妙是民眾黨陳琬惠舉發；高虹安是林耕仁檢舉，跟民進黨有什麼關係啊？和何況有犯罪就應該偵辦，哪裡有問題？記者王宏舜／攝影

國民黨立委吳宗憲今以「野百合」運動與「釘孤枝」連結，民進黨委吳思瑤指拿「野百合」運動與挺貪腐的「釘孤枝」相提並論是褻瀆，她懷疑挺柯文哲是幌子，秀肌肉才是事實，白色、藍色、紅色都來了，歷史會有公斷。

吳思瑤說，柯文哲案的告發人是國民黨的鍾小平、游淑慧；林姿妙是民眾黨陳琬惠舉發；高虹安是林耕仁檢舉，跟民進黨有什麼關係啊？和何況有犯罪就應該偵辦，哪裡有問題？

國民黨立委羅智強今不滿立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱安排「民眾上街對抗司法審判是否為妨害司法公正罪現行犯？」，還找綠油油的學者林志潔來發表意見，「演都不演」，怎不辦「鍾佳濱持油壓剪毀損公物」、「柯建銘司法官說」的專題報告？今天的排案扯爆了、狗屁倒灶，過去民進黨總召柯建銘依發言就長達1小時，憑什麼要他停止發言？

去年12月20日立法院會排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，引發公民團體強烈不滿，鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄繩索，民進黨立委王世堅、莊瑞雄、王定宇現身在第二道鐵馬護欄的內側，而王定宇和莊瑞雄都不斷手往內揮舞，示意大家「進來」。

羅智強說邱太三關說、邱議瑩踹破法務部長大門，鍾佳濱今天有臉拿「民眾上街對抗司法審判是否為妨害司法公正罪現行犯？」來當專案報告題目？鍾佳濱說，報告題目並沒有「釘孤枝」，況且他持油壓剪是因為有救護車無法進入。

鍾佳濱說，統促黨榮譽主席林正杰到場力挺「釘孤枝」，還說「如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」，他質疑發言是否涉及恐嚇、煽惑犯罪？鍾佳濱質問，主張火燒地檢署有無涉犯刑法或反滲透法？如何保護言論自由同時兼顧國安？有無修法需要？

羅智強指2013年台灣發生司法奇恥大辱之事，即柯建銘關說時任立法院院長王金平，再要求台高檢檢察長陳守煌、法務部長曾勇夫，違法指示檢察官林秀濤不要上訴，結果2013年7月初上訴期屆滿，柯建銘無罪確定。他辭掉總統府副秘書長，這條路走了12年，終於在1月6日初審於刑法增訂妨害司法公正罪章，但今天竟然看到鍾佳濱為了羞辱人民的集會，竟安排這樣玷汙「妨害司法公正」訂定的神聖性。

國民黨立委吳宗憲表示，要說在野黨干涉司法，根本是「嘴砲」，憲法保障集會結社、言論自由，這都是憲法所給予的，但召委竟然安排這種題目，執政黨一方面說挺民主，一方面又發文挺戒嚴？吳拿出一張高中時的照片，那是2001年3月他參加野百合學運，抗議政府，當時他在台下支持的是鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、鄭麗君、陳其邁、翁章梁、范雲、郭正亮、羅文嘉、劉建忻與陳啟昱等人，但現在他抗議的卻是現在的執政黨。

吳宗憲說，2009年的黃絲帶運動要求「扁案公平審判」，包括時任民進黨主席蔡英文也繫黃絲帶，而洪仲丘案有人上街，是否都是妨害司法公正？鍾佳濱則澄清，野百合是「解散國民大會」，不是針對司法個案，吳思瑤也說，今天要撻伐的是利用百姓當政治鬥爭的政客，說是要反對綠色威權，若真的是威權，還能辦這場活動嗎？但若如要「燒掉地檢署」這種涉及暴力的言論就不能縱容。

吳思瑤並對法務部的預算遭在野黨凍結、被砍感到不可思議，如果立委不認為一場活動會傷及司法獨立，那麼透過質詢、預算案、臨時提案、杯葛人事案、利用實質影響力號召公審來干涉司法個案，算不算影響司法獨立？

京華城 吳思瑤 林姿妙 柯文哲 鍾佳濱 高虹安

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