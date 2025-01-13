回應111釘孤枝藍白抗議綠獨裁 朱立倫：背後牽涉這原因
故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫在今天上午率員赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對「111釘孤枝」藍白現身對抗綠色獨裁事件，朱立倫說，這麼多民眾站出來，主要都是感受台灣長期以來司法不公，而且羅織入罪，「這樣方式是民眾不能接受」，背後牽涉政治因素。
朱立倫、張善政在今天一故總統蔣經國逝世37周年紀念日，一早率國民黨黨政主管前往大溪頭寮陵寢謁靈，針對媒體問及，「111釘孤枝」藍白抗議司法不公、對抗綠色獨裁事件，朱立倫受訪上述回應。
朱立倫表示，司法公平正義是社會最重要的防線，看到這麼多民眾站出來，主要都是感受到台灣長期以來司法不公，而且是羅織入罪，這樣的方式民眾不能接受，甚至變成媒體辦案，牽涉背後的政治因素，台灣經過那麼久的民主化，如果司法改革還不能進步到社會大家公信，的確需要繼續改革，相信這件事不分黨派，那麼多民眾站出來，國民黨與民眾站在一起。
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