回應111釘孤枝藍白抗議綠獨裁 朱立倫：背後牽涉這原因

故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫在今天上午率員赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對「111釘孤枝」藍白現身對抗綠色獨裁事件，朱立倫說，這麼多民眾站出來，主要都是感受台灣長期以來司法不公，而且羅織入罪，「這樣方式是民眾不能接受」，背後牽涉政治因素。

朱立倫、張善政在今天一故總統蔣經國逝世37周年紀念日，一早率國民黨黨政主管前往大溪頭寮陵寢謁靈，針對媒體問及，「111釘孤枝」藍白抗議司法不公、對抗綠色獨裁事件，朱立倫受訪上述回應。