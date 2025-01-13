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黃國昌拉抬柯文哲「白色精神象徵」 歷史哥：民眾黨將走出新路線

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨11日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人到場力挺，黃國昌代理主席的第一場活動凝聚龐大能量。記者余承翰／攝影
民眾黨11日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人到場力挺，黃國昌代理主席的第一場活動凝聚龐大能量。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」，主辦方更喊出當天參與人數超過10萬人。對此，政治名嘴李易修（歷史哥）表示，民眾黨代理主席黃國昌正在創造藍白合的論述空間，告別柯文哲後的民眾黨，將走出不一樣的路線。

歷史哥在臉書發文表示，111是一場非常成功的活動，小草們氣勢都出來了，這是黃國昌代主席的第一場活動，如此龐大的能量，也讓黨內的「謀權者們」暫時不敢挑戰，只能被壓著繼續往前走；而黃主席的真除，差的只是一個程序與時間而已。

另外，歷史哥表示，活動中柯文哲的妻子陳佩琪和妹妹柯美蘭的情感發言，以及網紅館長的吶喊，也讓黨內的「唯柯派」情緒得到了舒緩，但黃國昌的定調，將小草情緒拉往「推翻賴清德獨裁與綠色威權」走，也讓柯主席上升到了白色精神象徵，相當於藍的孫中山、綠的鄭南榕，雖然本質上不同，但都是三黨精神領袖。

「民眾黨的新路線出現了！」歷史哥強調，現在已不再是柯文哲時代「討厭藍綠的情緒」，而是成為一個「不強調台獨」、接受兩岸交流的「本土台派政黨」的第三勢力政黨，並要發展取代「極獨派」不惜兩岸對戰的民進黨，這樣的轉型也創造了藍白合作的論述空間。

柯文哲 民眾黨 藍白合 黃國昌

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