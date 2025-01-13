綠營最怕的事！民眾黨111釘孤枝滿場「新草」 作家：藍捲草皮須給承諾

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」。對此，作家漂浪島嶼表示，當天滿場「新草」，很多年輕人，這是讓民進黨最害怕的。

漂浪島嶼在臉書貼出當天活動影片，可以看到人潮聚集中正紀念堂自由廣場以及中山南路，「大會宣布12萬人，重點不是人多，而是很多年輕人，證實民調年輕人不表態，調查以為白色都是老壯草，這才是讓綠營害怕的！無論網路如何譏諷嘲笑，真的很多選票怒了！」

漂浪島嶼也表示，以現在的狀況來說，白營要重獲執政，依舊需要與藍營勢力整合才有機會，「草原已展示浩蕩的年輕力量，那是藍營長期所缺。小草仇綠，但是要含淚投藍，也是需要一番溝通輸誠」。

漂浪島嶼續指，國民黨有志總統大位，必定不能在草原缺席，至少不能以為找位市政顧問，就想捲了草皮，整黨通通收割，太天真太權謀，「要化狂草為合作選票，勢必得承諾如何搶救阿北（柯文哲），如何抗綠復仇，如何在縣市長大選上，藍白先練習合作」。