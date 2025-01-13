快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

綠營最怕的事！民眾黨111釘孤枝滿場「新草」 作家：藍捲草皮須給承諾

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨近日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動。 聯合報系資料照
民眾黨近日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動。 聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」。對此，作家漂浪島嶼表示，當天滿場「新草」，很多年輕人，這是讓民進黨最害怕的。

漂浪島嶼在臉書貼出當天活動影片，可以看到人潮聚集中正紀念堂自由廣場以及中山南路，「大會宣布12萬人，重點不是人多，而是很多年輕人，證實民調年輕人不表態，調查以為白色都是老壯草，這才是讓綠營害怕的！無論網路如何譏諷嘲笑，真的很多選票怒了！」

漂浪島嶼也表示以現在的狀況來說，白營要重獲執政，依舊需要與藍營勢力整合才有機會，「草原已展示浩蕩的年輕力量，那是藍營長期所缺。小草仇綠，但是要含淚投藍，也是需要一番溝通輸誠」。

漂浪島嶼續指，國民黨有志總統大位，必定不能在草原缺席，至少不能以為找位市政顧問，就想捲了草皮，整黨通通收割，太天真太權謀，「要化狂草為合作選票，勢必得承諾如何搶救阿北（柯文哲），如何抗綠復仇，如何在縣市長大選上，藍白先練習合作」。

國民黨 年輕人 柯文哲 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

民進黨可能操作罷免綁公投？國民黨沙盤推演緊盯中選會

小草上街妨害司法公正？ 黃國昌：柯建銘還率眾包圍地檢署 關說案件

民眾黨集會青年發罷免意向書 國民黨籲尊重：公民自發活動

民眾黨釘孤枝破10萬人 綠營分析：白營基本盤集結

相關新聞

小草上街妨害司法公正？ 黃國昌：柯建銘還率眾包圍地檢署 關說案件

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」，立法院司法及法制委...

回應111釘孤枝藍白抗議綠獨裁 朱立倫：背後牽涉這原因

故總統蔣經國逝世37周年，國民黨主席朱立倫在今天上午率員赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵，針對「111釘孤枝」藍白現身對抗綠色獨裁...

綠營最怕的事！民眾黨111釘孤枝滿場「新草」 作家：藍捲草皮須給承諾

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」。對此，作家漂浪島嶼表示，當天滿場「新草」，很多年輕人，這是讓民進黨最害怕的。

抗告遭駁 柯文哲將在看守所過年

民眾黨前主席柯文哲等四人涉京華城與政治獻金案遭起訴，二度獲交保遭台灣高等法院撤銷，本月二日遭北院裁定羈押禁見，四人均提抗...

新聞眼／黃國昌領軍槓司法 率白營翻身

民眾黨發起「釘孤枝」抗議司法不公，除了聲援前主席柯文哲，因為近期民進黨大老吳乃仁餐敘檢方作陪、八八會館嫌犯林秉文棄保潛逃...

助民眾黨對抗司法程序不公 藍：柯清白要自己爭

民眾黨前天號召「一一一釘孤枝」活動，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫僅聲援未現身，到場的藍營政治人物多數聚焦在司法程序不公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。