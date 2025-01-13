助民眾黨對抗司法程序不公 藍：柯清白要自己爭

民眾黨前天號召「一一一釘孤枝」活動，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫僅聲援未現身，到場的藍營政治人物多數聚焦在司法程序不公，鮮少觸及民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案情。國民黨人士表示，藍營多數人雖聲援柯文哲遭到北檢不公平的對待，但柯的清白要自己爭取。

國民黨人士表示，聲援民眾黨「釘孤枝」集會，從頭到尾都是針對司法程序，不管是偵查過程檢方不斷洩密給特定媒體，企圖抹煞柯文哲形象，或是起訴書提不出強而有力的金流，就連律師出身的總統府資政謝長廷也說「收賄證據薄弱」，照民進黨的「狼性」，若有一刀畢命的證據，早就出手了。

該人士強調，國民黨質疑的是司法程序不公，如果司法可以服膺於政治，那今天就不只是柯文哲一人的問題，所以國民黨挺身聲援柯文哲，就是希望司法可以回歸正軌；至於容積率等案情爭議，國民黨非訴訟當事人，自然對細節不清楚，這點則須由民眾黨自己對社會大眾說明。

另一名國民黨人士指出，朱立倫本人不參加，也未指派副主席連勝文或秘書長黃健庭參加，與柯文哲案做微妙的區隔；但國民黨副秘書長江俊霆與智庫副執行長凌濤又是「朱核心」，某種程度上代表朱個人對「釘孤枝」活動的聲援，朱立倫藉由這樣的安排，也是對民眾黨代理主席黃國昌釋出善意。

國民黨人士並分析，馬英九基金會執行長蕭旭岑公開表示「柯文哲的清白要自己爭取，期待法院公正審判」，其實就代表國民黨大多數人的立場，亦即，聲援柯文哲遭北檢不公對待，也批判包括陳啟昱、林秉文、吳乃仁等社會普遍不認同的司法個案，但對柯個人涉案情節，藍營還是必須保持距離。

該人士認為，從賴清德總統對柯文哲「往死裡打」，未來綠白合作機率等於零，因此國民黨與民眾黨未來的合作，勢必往更鞏固與深化的方向；此外，過去包括蕭旭岑與許多黨內要角建議的藍白在二○二六、二○二八大選合作，其實應是國民黨中央正在思考的方向，但合作對象從柯文哲換成黃國昌。

國民黨人士強調，今年有國民黨主席選舉，但無論未來誰當家，藍白合作應該是既定框架。

針對「釘孤枝」集會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，遺憾看到民眾黨動用民粹鬥臭司法，戕害司法獨立，她認為不分黨派都應當反對此種「政治力干預司法」的作為，民進黨持保留態度；她也酸，前天「白藍紅黑」齊聚一堂，黃國昌假借挺柯當幌子，進行個人政治權力競逐的登基大典，真的替柯感到不值。