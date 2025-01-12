柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城、政治獻金侵占案遭起訴，二度交保遭撤銷羈押禁見，柯的律師團提抗告，但昨深夜遭高等法院駁回，柯確定要在看守所中過年。醫師、時事評論家沈政男喊話柯，你已被逼上梁山就專心坐黑牢，大步踏上征途。

沈政男指出，他之前就建議柯文哲不要抗告，也不要交保，就讓他們關，因京華城案案情複雜，不可能在2天閱卷時間內弄清楚，羈押、延押、無保請回、鉅額交保、電子腳鐐，然後又抗告駁回，不一而足，排起來就是一個隨機分布的曲線。

而台灣當前司法體系問題在於，檢察官與法官的斷案一致性太差。高院駁回抗告的理由之一是，「考量趨吉避凶之基本人性」，但地院法官在羈押庭講了很多次，已經使用了很多方法，防止逃亡，結果最後還是在那折返跑，講什麼就是會逃亡。

沈政男為此再次呼籲柯文哲，「阿北，不要跟他們玩擲骰子遊戲啦！爸爸年紀大，難免生病臥床，你已經為爸爸做了很多，就專心去坐黑牢吧。」並強調，革命的第一步是拜別父母，你已被逼上梁山，就大步踏上征途。

他也進一步提到，柯文哲這次裁定羈押3個月，不能回家過年，未來若依照「考量趨吉避凶的基本人性」的邏輯，可能端午節、中秋節也得在黑牢裡度過。而你不是一個人坐牢，你是為台灣而坐牢，也有好多人的心陪著你一起坐牢。

此外，日本學者小笠原已預測，2028藍白共推的「單一候選人」，但柯若被判10年以上徒刑就不能參選，只能派黃國昌或其他人，但柯在選戰仍有很大影響力，因此要柯別花太多心思在官司，應注意民眾黨發展及社會對其與該黨的支持狀況。