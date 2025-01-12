民眾黨釘孤枝破10萬人 綠營分析：白營基本盤集結

「民調顯示，總統賴清德支持度仍有5成，民眾黨111遊行人多，是政黨動員的結果！」針對民眾黨遊行人數超過10萬人，綠委林楚茵12日受訪時分析，政黨動員活動人數本就有一定規模，但賴清德目前仍有一定支持度，且該項活動訴求分散，包括「司法不公」、「維護一中框架」、「罷免吳思瑤」都有，這就是正常民主國家的政黨活動。

司法改革易遭施壓

民眾黨11日於中正紀念堂集結支持者抗議綠色威權，綠營評估，活動只是白營鞏固基本盤集結，對政局影響效果有限；民進黨也有人表示，司法改革是民進黨執政八年來的未竟之業，亦是民眾最有感的議題之一，民眾黨鎖定此議題對準執政黨，勢必造成政府一定的壓力。

但與此同時，內部民調顯示，民眾認為「司法在柯案中不公」與「柯文哲有犯貪汙等罪嫌」是旗鼓相當的高比例。因此，該民進黨人士評估，中間選民會認為，固然司法有再精進空間，但柯文哲也確實有貪汙情事，不願上街背書；而民進黨自會審慎、謙卑面對人民的集會。

政黨動員人不會太少

不過一位中南部民進黨立委擔心，遊行主軸是「反賴清德」，民粹已拉高遊行層次；從不算冷清的現場氣氛來看，藍白聯手製造的惡質仇恨動員，還是有一定政治能量，白營也未如綠營預期分崩離析，且現場加線上仍有15萬人，司法只是引子，背後對準的是不滿賴清德執政，絕不能掉以輕心。

對此，民進黨立委林楚茵受訪時則認為，11日的「釘孤枝遊行」是藍、白兩個在野黨一起發起的活動，人數不可能太難看，否則對兩黨來說滿丟臉的。但以長期進行民調的《美麗島電子報》來說，賴清德至今的支持度仍高達5成以上，她不認為民眾黨這場活動，可以看出「反賴清德」。

活動訴求多元

「這次遊行充滿各種訴求！」林楚茵舉例說，除了幫前民眾黨主席柯文哲討公道外，她還有看到「維護一中框架」、還有罷免同黨立委吳思瑤、吳沛憶等人的標語，但並沒有完全是反賴清德的訴求。她指出，政黨之間本來就會有競爭，而這次遊行反而更彰顯台灣是民主國家，尊重在野黨多元的聲音，「是很正常的事情，」她說。

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