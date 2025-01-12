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即時短評／司法偏頗案件頻傳 黃國昌喊司法正義助柯反賴正得其時

聯合報／ 本報記者／林銘翰
民眾黨昨天在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人到場力挺，代理主席黃國昌表示，這不是為柯文哲一個人，而是為台灣整個司法。國民黨多位立委到場聲援。記者余承翰／攝影
民眾黨昨天在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人到場力挺，代理主席黃國昌表示，這不是為柯文哲一個人，而是為台灣整個司法。國民黨多位立委到場聲援。記者余承翰／攝影

民眾黨昨天發起「釘孤枝」抗議司法不公集會，參與人數超乎預期。此一活動雖是為聲援被北檢反覆聲請羈押後，又被法院裁准羈押的民眾黨前主席柯文哲而起，但能夠聚攏數萬人集會，近期傳出的民進黨大老吳乃仁餐敘檢方作陪、八八會館嫌犯林秉文棄保潛逃等案件「功勞」不小，加上黃國昌喊「捍衛司法正義」旗號，也讓「非綠陣營」及中間選民有參與空間，人數才能超乎預期。

民眾黨昨天舉行「111釘孤枝，捍衛司法正義」集結活動，即便北台灣寒流來襲，人數仍然超乎黨內預期，活動結束時喊出現場人數15萬人，現場不僅有民眾黨支持者，19位國民黨立委、雲林縣長張麗善等人也現身，伴隨眾人高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」、「賴清德，放人」、「DPP Free KP」等口號。

時間回到2024年9月8日，柯文哲當時首度遭到羈押禁見，民眾黨選在立法院外頭舉行首場街頭宣講，僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑以「特別來賓」身分出席，成為藍營唯一到場上台的政治人物，國民黨立委徐巧芯則透過聲明代為宣讀，抗議偵查不公開淪為偵查大公開。

不過，隨著台北地檢署偵結起訴，檢察官來來回回提起抗告，重新燃起在野勢力不滿，再加上八八會館地下匯兌案被告林秉文棄保潛逃、民進黨派系大老吳乃仁餐敘有檢方作陪等，屢屢遭到外界質疑執政黨司法偏頗，黃國昌也發揮其法律背景，帶領民眾黨重整旗鼓，協助柯文哲爭取清白。

此外，民眾黨也陸續進行民意調查，先前針對立法院多項重大議案，近期則將焦點鎖定在柯文哲司法案件，分別詢問是否符合公平正義原則、遵守偵查不公開原則、起訴貪汙等罪證據充足，還有社會重大矚目案件公開直播審理過程等，不僅有利後續推動修法，也能爭取更大社會認同。

黃國昌昨天在臉書發文表示，感謝大家出席響應集結活動，打倒綠色威權找回司法正義，「111只是開始，我們的隊伍會越來越壯大」，一語道出民眾黨準備長期抗戰的決心，也展現其帶領全黨谷底翻身的強烈決心。雖然民進黨立委吳思瑤等人酸黃國昌只是假借聲援柯文哲辦集會，實則是為了自己的登基大典，但無論如何，黃國昌擔任民眾黨代理主席的第一場大型集會，確實不差。

京華城 柯文哲 黃國昌

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