林姿妙未出席「111釘孤枝」 親友曝：她還無法接受12年半判決

民眾黨昨舉行「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會，吸引大批群眾參加，但台北市議會京華城容積違失調查小組召集人、藍營議員游淑慧質疑如果京華城容積獎勵合法，是便民興利的話，怎麼不見民眾黨聲援宜蘭縣長林姿妙？據了解，有人建議林姿妙參與釘孤枝，但親友說「她目前的心情仍非常無法接受」。

宜蘭地方法院上個月31日一審判，依林姿妙涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪、公務員財產來源不明罪及特殊洗錢罪等，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年；依照《地方制度法》規定，財產來源不明一審判有罪，停止其縣長職務。

全案源自羅東鎮一塊土地未符合農地農用，卻免徵112萬元土地增值稅，另外非法延長臨時建物的使用期限，並作為總統立委大選總部使用。檢方懷疑林姿妙等官員因疏通此案，獲免拆臨時建築不正利益240萬元，另發現林姿妙帳戶有與收入不符的金流7844萬餘元。全案查不出收賄，地方法院更改法條以圖利罪判刑。

林姿妙涉案的土增稅公文未經過她手，牽連的112萬元金額比起柯文哲涉及京華城百億容積獎勵，兩者天壤之別。台北市議會京華城容積違失調查小組召集人游淑慧質疑，如果民眾黨定調京華城容積獎勵案是政治迫害，是不是代表認同柯文哲給京華城的百億容獎合法？如果這叫便民興利，之前怎不見民眾黨聲援宜蘭縣長林姿妙？

林姿妙是在競選連任前不到1年遭廉檢搜調查，她最後仍以超過50%得票率，領先民進黨對手，基層民眾以選票力挺林姿妙；這次被判刑12年半，基層一樣有不少支持聲音，就連部分綠營人士私下都說，判得太重。

勤走基層跑行程是林姿妙的日常，從判決之今她幾乎都待在家裡，情緒低落。民眾黨昨天舉辦抗議司法不公集會，有人建議林姿妙前往中正紀念堂參與集會，但根據親友表示，林目前仍處於非常無法接受的感受中，後來決定不參與釘孤枝活動。