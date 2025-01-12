藍白父子檔議員一同上街頭 陳世軒揭跨年夜找柯文哲
民眾黨昨舉辦「釘孤枝」集會聲援遭羈押的前黨主席柯文哲，新北民眾黨議員陳世軒昨與父親、新北國民黨議員陳明義，一同出席。陳說，他在跨年夜帶著一箱A4紙去找柯文哲，都是支持者寫給柯的話，且當天跟柯聊才知道「他其實很淡然」，並批賴政府把手伸入司法，這場長期戰役還沒結束，他們不會放棄。
陳世軒說，跨年當天他著一箱A4紙去柯文哲家，箱子裝著新莊第一場司法正義宣講，支持者在白紙上寫給主席的話，透過他們一字一句，柯知道這4個月，很多人為了司法公義、程序正義走上街頭。陳世軒說，這是他這幾個月來，近距離跟柯面對面，那時以為柯心有怨懟，但跨年那晚聊了許多，才了解他其實很淡然。
陳透露，柯文哲靠閱讀大量書籍度過那4個月，柯還挑了幾本要他帶回去讀，令他心裡一陣酸楚，因為封面是柯在土城的編號。沒想到過兩天柯又被羈押，因此他們站出來，要賴政府把伸入司法的那隻手拿開。這場長期戰役已經四個多月，雖然是小蝦米對大鯨魚，但他們不會放棄。
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