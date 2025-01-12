快訊

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

好奇人瑞怎麼吃助長壽？專家揭殘酷事實 想呷百二恐得看「祖先」

藍白父子檔議員一同上街頭 陳世軒揭跨年夜找柯文哲

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北民眾黨議員陳世軒跨年夜帶著一箱A4紙去柯文哲家。圖／擷取自陳世軒臉書
新北民眾黨議員陳世軒跨年夜帶著一箱A4紙去柯文哲家。圖／擷取自陳世軒臉書

民眾黨昨舉辦「釘孤枝」集會聲援遭羈押的前黨主席柯文哲，新北民眾黨議員陳世軒昨與父親、新北國民黨議員陳明義，一同出席。陳說，他在跨年夜帶著一箱A4紙去找柯文哲，都是支持者寫給柯的話，且當天跟柯聊才知道「他其實很淡然」，並批賴政府把手伸入司法，這場長期戰役還沒結束，他們不會放棄。

陳世軒說，跨年當天他著一箱A4紙去柯文哲家，箱子裝著新莊第一場司法正義宣講，支持者在白紙上寫給主席的話，透過他們一字一句，柯知道這4個月，很多人為了司法公義、程序正義走上街頭。陳世軒說，這是他這幾個月來，近距離跟柯面對面，那時以為柯心有怨懟，但跨年那晚聊了許多，才了解他其實很淡然。

陳透露，柯文哲靠閱讀大量書籍度過那4個月，柯還挑了幾本要他帶回去讀，令他心裡一陣酸楚，因為封面是柯在土城的編號。沒想到過兩天柯又被羈押，因此他們站出來，要賴政府把伸入司法的那隻手拿開。這場長期戰役已經四個多月，雖然是小蝦米對大鯨魚，但他們不會放棄。

民眾黨昨舉辦「釘孤枝」集會聲援遭羈押的前黨主席柯文哲，新北民眾黨議員陳世軒（左二）昨與父親、新北國民黨議員陳明義（左一），一同出席。圖／民眾黨提供
民眾黨昨舉辦「釘孤枝」集會聲援遭羈押的前黨主席柯文哲，新北民眾黨議員陳世軒（左二）昨與父親、新北國民黨議員陳明義（左一），一同出席。圖／民眾黨提供

京華城 柯文哲

延伸閱讀

藍營：助白營抗司法程序不公 但柯文哲清白要自己爭取

柯文哲抗告被駁北所過年 除夕晚餐有佛跳牆、初一羊肉爐

柯文哲抗告駁 京華城後續15日開會蔣萬安曝邀這些專家

高院駁回柯文哲抗告 民眾黨批高院屈從上意

相關新聞

柯文哲等4人提抗告遭駁回...確定羈押3月 高院理由曝光

民眾黨前主席柯文哲等4人涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，獲二度交保遭台灣高等法院撤銷，台北地方法院2日第三次召開羈押庭，...

小草怒吼要司法正義 黃國昌：不是為柯文哲一人

民眾黨昨天舉辦「一一一釘孤枝」遊行，訴求「還我司法正義，人民怒吼集結」，同時聲援被羈押禁見的前主席柯文哲。民眾黨代理主席...

觀察站／「釘孤枝」激出小草 也激出中間選民

民眾黨昨號召小草走上街頭，要與民進黨政府「釘孤枝」。活動主旨不局限在民眾黨前主席柯文哲因案被收押一事，而是聚焦台灣的司法...

即時短評／司法偏頗案件頻傳 黃國昌喊司法正義助柯反賴正得其時

民眾黨昨天發起「釘孤枝」抗議司法不公集會，參與人數超乎預期。此一活動雖是為聲援被北檢反覆聲請羈押後，又被法院裁准羈押的民...

林姿妙未出席「111釘孤枝」 親友曝：她還無法接受12年半判決

民眾黨昨舉行「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會，吸引大批群眾參加，但台北市議會京華城容積違失調查小組召集人、藍營...

藍白父子檔議員一同上街頭 陳世軒揭跨年夜找柯文哲

民眾黨昨舉辦「釘孤枝」集會聲援遭羈押的前黨主席柯文哲，新北民眾黨議員陳世軒昨與父親、新北國民黨議員陳明義，一同出席。陳說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。