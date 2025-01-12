藍白父子檔議員一同上街頭 陳世軒揭跨年夜找柯文哲

民眾黨昨舉辦「釘孤枝」集會聲援遭羈押的前黨主席柯文哲，新北民眾黨議員陳世軒昨與父親、新北國民黨議員陳明義，一同出席。陳說，他在跨年夜帶著一箱A4紙去找柯文哲，都是支持者寫給柯的話，且當天跟柯聊才知道「他其實很淡然」，並批賴政府把手伸入司法，這場長期戰役還沒結束，他們不會放棄。

陳世軒說，跨年當天他著一箱A4紙去柯文哲家，箱子裝著新莊第一場司法正義宣講，支持者在白紙上寫給主席的話，透過他們一字一句，柯知道這4個月，很多人為了司法公義、程序正義走上街頭。陳世軒說，這是他這幾個月來，近距離跟柯面對面，那時以為柯心有怨懟，但跨年那晚聊了許多，才了解他其實很淡然。