柯文哲抗告駁回 北所外尚無小草聚集

民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，台北地檢署二度抗告成功，台北地方法院2日第三次召開羈押庭，逆轉裁定4人羈押禁見，柯文哲趕在壓線前遞交抗告狀，高等法院經審閱卷證，昨天深夜裁定駁回柯文哲等4人抗告，柯確定要在看守所中過年，但柯文哲目前尚不知情，上午台北看守所外也無小草現身。

對於抗告遭駁回，北所表示，由於所方不會代為轉知此事，柯文哲目前仍不知情，正常來說最快要周一由律師辦理律見告知此事，目前所方也沒有接到任何柯情緒有所起伏的回報，若有需要會安排相關心理輔導資源給他。

另一方面，或許是因為民眾黨昨天已號召數萬支持者上街頭，舉辦111司法節「釘孤支」活動，柯文哲抗告駁回的消息傳出後，上午目前北所外上無小草聚集、現身，轄區警方將持續關注提供相關維安。