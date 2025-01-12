聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲抗告駁回 北所外尚無小草聚集

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲羈押抗告遭高院駁回，台北看守所表示，目前尚未接獲他情緒有所起伏的通報。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲羈押抗告遭高院駁回，台北看守所表示，目前尚未接獲他情緒有所起伏的通報。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲京華城與政治獻金假帳案遭起訴，台北地檢署二度抗告成功，台北地方法院2日第三次召開羈押庭，逆轉裁定4人羈押禁見，柯文哲趕在壓線前遞交抗告狀，高等法院經審閱卷證，昨天深夜裁定駁回柯文哲等4人抗告，柯確定要在看守所中過年，但柯文哲目前尚不知情，上午台北看守所外也無小草現身。

對於抗告遭駁回，北所表示，由於所方不會代為轉知此事，柯文哲目前仍不知情，正常來說最快要周一由律師辦理律見告知此事，目前所方也沒有接到任何柯情緒有所起伏的回報，若有需要會安排相關心理輔導資源給他。

另一方面，或許是因為民眾黨昨天已號召數萬支持者上街頭，舉辦111司法節「釘孤支」活動，柯文哲抗告駁回的消息傳出後，上午目前北所外上無小草聚集、現身，轄區警方將持續關注提供相關維安。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

吳思瑤酸黃國昌：借挺柯文哲行權力競逐的登基大典

柯文哲抗告被駁北所過年 除夕晚餐有佛跳牆、初一羊肉爐

柯文哲等4人提抗告遭駁回...確定羈押3月 高院理由曝光

北檢贏了！柯文哲等4人提抗告 高院：抗告駁回

相關新聞

柯文哲等4人提抗告遭駁回...確定羈押3月 高院理由曝光

民眾黨前主席柯文哲等4人涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，獲二度交保遭台灣高等法院撤銷，台北地方法院2日第三次召開羈押庭，...

小草怒吼要司法正義 黃國昌：不是為柯文哲一人

民眾黨昨天舉辦「一一一釘孤枝」遊行，訴求「還我司法正義，人民怒吼集結」，同時聲援被羈押禁見的前主席柯文哲。民眾黨代理主席...

藍白合推司法改革 拚下會期三讀

民眾黨前天舉行「一一一釘孤枝，捍衛司法正義」集會活動，群眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」，多名國民黨政治人物到場聲援...

觀察站／「釘孤枝」激出小草 也激出中間選民

民眾黨昨號召小草走上街頭，要與民進黨政府「釘孤枝」。活動主旨不局限在民眾黨前主席柯文哲因案被收押一事，而是聚焦台灣的司法...

抗告遭駁 柯文哲將在看守所過年

民眾黨前主席柯文哲等四人涉京華城與政治獻金案遭起訴，二度獲交保遭台灣高等法院撤銷，本月二日遭北院裁定羈押禁見，四人均提抗...

助民眾黨對抗司法程序不公 藍：柯清白要自己爭

民眾黨前天號召「一一一釘孤枝」活動，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫僅聲援未現身，到場的藍營政治人物多數聚焦在司法程序不公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。