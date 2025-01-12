小草怒吼要司法正義 黃國昌：不是為柯文哲一人

民眾黨昨天舉辦「一一一釘孤枝」遊行，訴求「還我司法正義，人民怒吼集結」，同時聲援被羈押禁見的前主席柯文哲。民眾黨代理主席黃國昌壓軸時向賴清德政府宣戰，表示不是為柯文哲一個人，是為台灣司法，「要讓賴清德從今天開始學會對人民謙卑，人民才是國家的主人」。

15萬群眾淚喊「綠色威權」

台北昨天雖然低溫加上毛毛細雨，卻並未澆熄集結小草的憤怒，民眾黨宣稱，包括現場及在線聲援的支持者，有十五萬人。小草們高喊「綠色威權，司法不公」、「綠色恐怖，濫押濫訴」、「拒絕獨裁，人權還來」聲音此起彼落，隨著台上演講者的情緒激昂，不時拭淚。

過去民眾黨的集會活動多數都是年輕人，不過，昨天現場除了年輕面孔，許多中老年人口也跟著坐在自由廣場的地上。一旁的「入黨區」帳篷更是擠滿等待填寫入黨資料的群眾。

柯妻舉布條喚柯文哲回家

當柯文哲妻子陳佩琪與妹妹柯美蘭站上台，現場氣氛炒到最高點。兩人在台上兩次鞠躬，眼眶泛淚地說替柯文哲致上十二萬分的謝意，隨後並舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。台下小草更高聲疾呼「讓阿北回家」。

「我們一定會贏！」黃國昌壓軸上場強調，「我們知道主席關心的從不是他自己，我們在這也不是關心主席一個人的清白，而是台灣整個司法，能否還有最基本的公平正義」。

黃國昌表示，面對賴清德的獨裁、民進黨的威權，這次只是開始，未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，這個戰鬥還很長，這不僅是喊口號，更是對彼此的許諾，「要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台」，要讓賴清德、民進黨開始學會對人民謙卑，「人民才是國家的主人」。黃國昌最後還特別以英文向國際控訴賴總統濫用檢察權對付政治對手。

昨天傍晚自由廣場支持者在低溫細雨下喊「釋放柯文哲」。記者余承翰／攝影

黃國昌：不是衝不了官邸

活動結束尾聲，黃國昌在台上呼籲小草若有餘力，可以去中山南路、愛國東路口集合。黃國昌隨即和黨公職等人員一同站在發財車，喊「要讓他們知道，不是衝不了賴清德總統官邸，而是選擇不衝。」由於現場距離總統官邸不到四百公尺，警方措手不及，立刻部署上百名警力，用人牆擋住，所幸最後警民未發生衝突。

19藍委到場 雲林縣長出席

活動除了集結小草，也集結在野民意。馬英九基金會執行長蕭旭岑代表前總統馬英九到場致意；國民黨副秘書長江俊霆、李彥秀、國政基金會副執行長凌濤則代表國民黨主席朱立倫力挺。國民黨約十九名立委與無黨籍立委高金素梅到場，雲林縣長張麗善是唯一到場的藍營縣市首長。

凌濤表示，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下，現在應該站在一起面對司法爭議。張麗善則以個人經歷，表示競選縣長連任時，有調查局人員教唆他人栽贓她買票，所幸有人全程錄音才讓她倖免於難，還有很多人受到羅織罪名的對待。蕭旭岑強調，在野黨一定要合作，對抗綠色恐怖。