「根本是反賴清德」 綠委示警：政府不能掉以輕心

民眾黨集結支持者抗議綠色威權，綠營評估，活動只是白營鞏固基本盤集結，對政局影響效果有限；但有民進黨立委示警，昨天天冷又飄雨，現場加線上仍有十五萬人，且司法只是引子，背後對準的就是不滿賴清德執政，社會普遍反政府氛圍確實未到，但也不能掉以輕心。

民進黨人士表示，司法改革是民進黨執政八年來的未竟之業，亦是民眾最有感的議題之一，民眾黨鎖定此議題對準執政黨，勢必造成政府一定壓力；但與此同時，內部民調顯示，民眾認為「司法在柯案中不公」與「柯文哲有犯貪汙等罪嫌」是旗鼓相當的高比例。

民進黨人士指出，中間選民會認為，固然司法有再精進空間，但柯文哲也確實有貪汙情事，不願上街背書；民進黨會審慎、謙卑面對人民集會。

一位中南部民進黨立委則持不同觀點表示，他發現遊行主軸是「反賴清德」，民粹已拉高遊行層次；從不算冷清的現場氣氛來看，藍白聯手製造的惡質仇恨動員，還是有一定政治能量，白營也未如綠營預期分崩離析。

至於民眾黨號召支持者上街「釘孤枝」，立法院司法及法制委員會民進黨召委鍾佳濱變更本周一議程，改為「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。不過，繼司法院報告指號召民眾上街，應受憲法集會保障後，法務部報告也表示，尊重集遊自由，若涉刑責應視個案而定。