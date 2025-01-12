稱柯文哲永遠的黨主席 黃國昌哽咽：沒有做錯選擇

民眾黨昨集結小草「釘孤枝」，也是黃國昌接任代理主席後的起手式。黃國昌昨表示，柯文哲當時交保後，一樣關心台灣未來，「我告訴自己沒做錯選擇」。黃更強調，「柯文哲是民眾黨永遠的黨主席。」

「釘孤枝」活動被視為民眾黨盤點在柯文哲羈押禁見後，還剩下多少政治能量，以及能否順利凝聚團結的關鍵。黃國昌昨受訪被問及黨主席補選一事，黃說，活動最重要的目的，就是人民對於綠色威權站出來發出怒吼，要求賴清德還給台灣人民應該有的司法正義，「有關於黨務處理的部分，就先不處理這層次問題」。而傳出有意爭取黨主席的蔡壁如也在現場，但並未上台。

黃國昌表示，柯文哲對民眾黨具有的意義、立下的原則以及所代表的精神，不僅是他自己，也對全體黨公職、支持者，大家都認為柯文哲是民眾黨永遠的主席。

黃國昌昨回憶柯文哲交保出來當天，他說經過四個月好不容易把柯文哲接出來，他跟柯談兩個多小時，會談中，柯文哲沒有花一分鐘跟他討論案子，也沒有討論接下來要面臨的刑事訴訟，「主席來時看到我的第一句話，就是拿白紙來，第一件事就是討論民眾黨接下來十年發展」。

黃哽咽地說，後來送走柯文哲後，「我告訴我自己，二○二三年我沒有做錯選擇」。台下小草也頻頻拭淚。

昨天活動現場，黃國昌在黨公職協助下，邊舉著「公平正義」旗幟從舞台旁開始，一路繞著中山南路向外圍的支持者打招呼，最後再回到自由廣場致意。外圍的小草雖然擠不進舞台前，但看到黃國昌現身，情緒激昂，紛紛大喊「老師加油」，甚至也有民眾黨支持者一路跟隨著黃國昌。