自主參加 19名藍委到場聲援

民眾黨昨天號召「一一一釘孤枝」活動，抗議司法不公，十九名藍委和無黨籍立委高金素梅到場聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑代表前總統馬英九致意，雲林縣長張麗善為唯一到場的藍營縣市首長。為免活動失焦，藍營未大規模動員，均為個別自主參加，為司法公正發聲。

國民黨中央方面，國民黨主席朱立倫核心幕僚、國民黨副秘書長江俊霆、國政基金會副執行長凌濤、國民黨文傳會主委李彥秀、國民黨發言人楊智伃等都到表達支持。

蕭旭岑說，他今日代表馬英九對民眾黨致意，在他出來前，馬前總統還特別交代，要向民眾黨前主席柯文哲的家人、夫人致意，也要向民眾黨代理主席黃國昌打氣。他來不是為了柯文哲、民眾黨、國民黨，是為被綠色綁架的司法跟沉淪人權。 說偵查不公開，結果偵查大公開，檢媒合作，司法牛步完全沒有改變，柯文哲的個人清白要自己爭取，但期待法院公正審判。

蕭旭岑舉出涉及弊案的桃園市前市長鄭文燦、台鹽前董事長陳啓昱、「百億賭王」林秉文、台糖前董事長吳乃仁等例，質疑司法雙標。

張麗善引用德國牧師尼莫勒的詩，「納粹把共產黨人抓走的時候，我沒說話，我又不是共產黨人…最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了」，為了司法不公正，不能保持沈默。

國民黨立委謝龍介用閩南語說，獨裁者把司法當作工具，「今天追殺阿伯（指柯文哲），明天就會追殺我！不要笑，後日就會追殺你！」過去講民主是人民作主，今天變成民進黨作主。司法若不公平，人民就會「當狗爬」。

凌濤表示，藍白合的過去已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下，應該站在一起，面對司法爭議。