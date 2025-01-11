快訊

不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 警被突襲急排人牆擋路

「絕對讓賴清德下台」釘孤枝喊破15萬人 黃國昌哽咽：沒有做錯選擇

陳曉捐款震災「1細節」…與陳妍希婚姻再啟疑竇 吳奇隆也躺槍

民眾黨釘孤枝遊行 管中閔：司法要有脊梁不為權勢附庸

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
民眾黨擇於今日中華民國司法節舉行「111釘孤枝」遊行，號召支持者小草們上街，前台大校長管中閔也表示，司法要有脊梁，不為權勢附庸。本報資料照片
民眾黨擇於今日中華民國司法節舉行「111釘孤枝」遊行，號召支持者小草們上街，前台大校長管中閔也表示，司法要有脊梁，不為權勢附庸。本報資料照片

民眾黨擇於今日中華民國「司法節」舉行「111釘孤枝」遊行，號召支持者小草們上街，訴求還我司法正義。截至下午5時25分，主持人喊線上、線下集支持者結已破20萬人。台大前校長管中閔則表示，對1月11日的期待「司法要有脊梁，不為權勢附庸」。

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，現場群眾高喊：「還我司法正義，拒絕綠色威權」。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、柯文哲胞妹柯美蘭稍早上於台上二次鞠躬，表示替柯文哲致上12萬分的謝意。並舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。

釘孤枝活動共計16名國民黨立委、無黨籍立委高金素梅也上台現身力挺，現場許多人高舉「還我自由」、「司法雙標 人心難安」、「不公審判 民意難安」、「公平審判 還民真相」的標語。

管中閔稍早則透過社群媒體表示，稱對1月11日的期待，是司法要有脊梁，不為權勢附庸。短短約一小時時間，就逾2000人按讚。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

「裁決書說柯文哲一副君臨天下」 陳佩琪：到底是誰違法？

8萬人小草集結 柯美蘭、陳佩琪哽咽舉布條：讓柯文哲回家盡孝

諷檢辦柯文哲「一粒米煮成一鍋粥」 小草醫：我也是小沈

民眾黨集結喊出3萬人 黃國昌：柯文哲是永遠的主席

相關新聞

不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 北市警被突襲急排人牆擋路

台灣民眾黨今天集結支持者「小草」抗議綠色威權，活動主持人在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬人、線上線下超過20萬...

民眾黨喊線上線下破20萬人 小草高舉「蟾奸蜍惡」匾額嗆北檢

台灣民眾黨今天集結支持者「小草」抗議綠色威權，活動主持人在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬人、線上線下超過20萬...

告訴自己沒做錯選擇 黃國昌：要讓賴清德從今學會對人民謙卑

民眾黨今集結支持者「釘孤枝」，低溫加上毛毛細雨，仍澆不熄台下支持者的怒吼。民眾黨代理主席黃國昌上台時，哽咽地說他告訴自己...

「裁決書說柯文哲一副君臨天下」 陳佩琪：到底是誰違法？

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午5時25分，主持人喊到線上線下集結破20萬人集結。民眾黨前主席妻子陳佩琪稍早上...

8萬人小草集結 柯美蘭、陳佩琪哽咽舉布條：讓柯文哲回家盡孝

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午4時19分，主持人已經喊到8萬人集結，高喊「還我司法正義 拒絕綠色威覺」。民眾...

民眾黨釘孤枝遊行 管中閔：司法要有脊梁不為權勢附庸

民眾黨擇於今日中華民國「司法節」舉行「111釘孤枝」遊行，號召支持者小草們上街，訴求還我司法正義。截至下午5時25分，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。