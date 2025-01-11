民眾黨釘孤枝遊行 管中閔：司法要有脊梁不為權勢附庸

民眾黨擇於今日中華民國「司法節」舉行「111釘孤枝」遊行，號召支持者小草們上街，訴求還我司法正義。截至下午5時25分，主持人喊線上、線下集支持者結已破20萬人。台大前校長管中閔則表示，對1月11日的期待「司法要有脊梁，不為權勢附庸」。

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，現場群眾高喊：「還我司法正義，拒絕綠色威權」。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、柯文哲胞妹柯美蘭稍早上於台上二次鞠躬，表示替柯文哲致上12萬分的謝意。並舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。

釘孤枝活動共計16名國民黨立委、無黨籍立委高金素梅也上台現身力挺，現場許多人高舉「還我自由」、「司法雙標 人心難安」、「不公審判 民意難安」、「公平審判 還民真相」的標語。

管中閔稍早則透過社群媒體表示，稱對1月11日的期待，是司法要有脊梁，不為權勢附庸。短短約一小時時間，就逾2000人按讚。