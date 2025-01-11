不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 北市警被突襲急排人牆擋路
台灣民眾黨今天集結支持者「小草」抗議綠色威權，活動主持人在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬人、線上線下超過20萬人，群眾熱情歡呼，隨後下午5點半結束散場。
孰料民眾黨接著在台上呼籲，小草若有餘力，可以去中山南路、愛國東路口。
民眾黨代理黨主席黃國昌，隨即和黨公職等人員一起聚集，現身發財車上喊，要讓他們知道，不是衝不了賴清德總統官邸，而是選擇不衝。
北市警方被突襲個措手不及，立刻部署上百名警力，排排站用「人牆」擋住愛國西路口，現場不少小草被大批警力嚇到，驚呼「太誇張」。
據估算，愛國西路到總統官邸不到400公尺，距離總統府距離也僅900公尺。
所幸警民沒有衝突，民眾黨支持者約在晚上6點半陸續離去，活動和平落幕。
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