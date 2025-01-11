民眾黨喊線上線下破20萬人 小草高舉「蟾奸蜍惡」匾額嗆北檢

台灣民眾黨今天集結支持者「小草」抗議綠色威權，活動主持人在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬人、線上線下超過20萬人，群眾熱情歡呼。記者實地觀察，發現近8成支持者都不到40歲，且都有綁民眾黨專屬色青色緞帶，從國家音樂廳高處拍攝，自由廣場前聚集大量民眾。

有趣的是，一名支持者在自由廣場前高舉自製匾額「蟾奸蜍惡」諷刺台北地檢署干預黨務，刷新三觀。