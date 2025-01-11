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民眾黨喊線上線下破20萬人 小草高舉「蟾奸蜍惡」匾額嗆北檢

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾自製匾額「蟾奸蜍惡」諷刺台北地檢署干預黨務，刷新三觀。記者翁至成／攝影
民眾自製匾額「蟾奸蜍惡」諷刺台北地檢署干預黨務，刷新三觀。記者翁至成／攝影

台灣民眾黨今天集結支持者「小草」抗議綠色威權，活動主持人在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬人、線上線下超過20萬人，群眾熱情歡呼。記者實地觀察，發現近8成支持者都不到40歲，且都有綁民眾黨專屬色青色緞帶，從國家音樂廳高處拍攝，自由廣場前聚集大量民眾。

有趣的是，一名支持者在自由廣場前高舉自製匾額「蟾奸蜍惡」諷刺台北地檢署干預黨務，刷新三觀。

由於中正紀念堂是我國知名觀光景點，國軍儀隊儀隊禮兵巡查及訓練展示，更是不可錯過的參訪行程，有不少外國遊客在自由廣場牌樓好奇查看集會抗議活動，而到了晚上5點10分，又回頭至民主大道前，觀看降旗儀式；值得一提的是，有「小草」持集會活動的手牌表達訴求。

中正紀念堂的國軍儀隊儀隊禮兵巡查及訓練展示，是不可錯過的參訪行程，有「小草」在晚上5點10分的降旗儀式，持集會手牌表達訴求。記者翁至成／攝影
中正紀念堂的國軍儀隊儀隊禮兵巡查及訓練展示，是不可錯過的參訪行程，有「小草」在晚上5點10分的降旗儀式，持集會手牌表達訴求。記者翁至成／攝影
活動主持人今天在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬，從國家音樂廳高處拍攝，自由廣場前聚集大量民眾。記者翁至成／攝影
活動主持人今天在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬，從國家音樂廳高處拍攝，自由廣場前聚集大量民眾。記者翁至成／攝影
活動主持人今天在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬，從國家音樂廳高處拍攝，自由廣場前聚集大量民眾。記者翁至成／攝影
活動主持人今天在下午5點20分左右，喊出現場聚集破10萬，從國家音樂廳高處拍攝，自由廣場前聚集大量民眾。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影
柯文哲支持者不畏低溫寒流，今天聚集自由廣場前聲援，抗議綠色威權，司法不公。記者翁至成／攝影

京華城 台灣民眾黨 柯文哲

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