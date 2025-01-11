挺民眾黨釘孤枝 張麗善：我也曾被調查局栽贓

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，抗議司法不公。雲林縣長張麗善偕國民黨立委張嘉郡、葉元之和民眾黨雲林縣議員陳乙辰等上台支持。張麗善說，她曾被調查局教唆他人栽贓，還好有人錄音，她才能倖免於難，但有很多人遭到不公義的對待。

民眾黨今舉行活動，抗議司法不公外，也聲援收押禁見的民眾黨前主席柯文哲。

張麗善說，今天站在這裡是為司法正義，她引用德國牧師尼莫勒的詩表示，今天為了司法不公不正，不能保持沈默。2022年她競選縣長連任時，有調查局人員教唆他人栽贓她買票，還好有人全程錄音才能揭露弊端，她也才能倖免災難，還有很多人受到羅織罪名，不公不義的對待。

張麗善表示，遲來正義真是正義嗎？已經付出相當代價。為何不分黨派，很多國民黨立委挺身而出，因為非常慶幸，去年2月1日起，立法院藍白合作可以過半，她擔任立委時舉手舉腳都無法發揮監督力量，這次正好有監督力量。

張麗善提到，不只是公糧收購價格提高，財劃法、憲訴法等都能依照人民意志通過，但三讀通過有用嗎，民進黨依然要聲請釋憲，沒有站在全民立場思考，現在執政黨一意孤行，罔顧民意，心中只有黨意，甚至用司法迫害。

張麗善指出，她非常憤怒，柯文哲交保金7千萬是天價，電子腳鐐對在野黨主席是無限的汙辱，對司法不公不義感到遺憾。小草們站出來，所有鄉親都是正義鬥士，就是要為捍衛司法公正發聲。

張麗善強調，司法、民主不容被踐踏，所以不能保持沈默，要勇敢發聲。今天天氣寒冷還下了一點雨，大家不離不棄站在這裡，她對大家非常佩服感動，總有一天會雨過天晴。期待司法可以公平對待每個人民，期待司法毋枉毋縱，還給柯文哲清白。