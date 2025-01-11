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8萬小草集結！柯美蘭、陳佩琪都到了 哽咽舉布條「讓柯文哲回家盡孝」

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8萬人小草集結 柯美蘭、陳佩琪哽咽舉布條：讓柯文哲回家盡孝

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席妻子陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，哽咽地表示替柯文哲至上12萬分的謝意。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前主席妻子陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，哽咽地表示替柯文哲至上12萬分的謝意。記者張曼蘋／攝影

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午4時19分，主持人已經喊到8萬人集結，高喊「還我司法正義 拒絕綠色威覺」。民眾黨前主席妻子陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，表示替柯文哲致上12萬分的謝意。並舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。

民眾黨今天活動，共16名國民黨立委、無黨籍立委高金素梅也上台現身力挺，民眾黨喊出現場已破8萬人，許多人高舉「還我自由」、「司法雙標 人心難安」、「不公審判 民意難安」、「公平審判 還民真相」的標語。

柯美蘭致詞強調，她的哥哥柯文哲絕對沒有貪汙4個月，他願意讓北檢去偵查，但是190頁的起訴書、11個起疑、68個可能，5個疑似，「卻沒有真正的金流，但他被羈押了」，她的父親生病了，這4、5個月來感謝台大新竹分院悉心照顧柯父，「我的哥哥沒有辦法幫忙，我努力照顧父親，害怕哥哥有遺憾」。

柯美蘭說，4個多月過去，柯文哲第一次交保後出來，12月27日跑到新竹醫院來，「我看到他淚流滿面，面對父親，不斷地問醫師和我爸爸的情況，他感謝醫師的幫忙，因為他在裡面沒有辦法替爸爸做任何一件事」，雖然哥哥是急重症專家，但柯文哲說，土城看守所裡面燈光很暗，「他眼睛覺得很不舒服，他請我幫她看。」

柯美蘭怒說，竟然還有媒體認為柯文哲看爸爸是準備要逃亡，「是可忍孰不可忍」，她的哥哥7千萬的交保金額、帶著電子腳鐐，他願意辭去黨主席職位來看爸爸，「竟然有人認為他要逃跑，請問他要逃去哪裡？他內心對父親有非常深的愧疚」。柯美蘭強調，請帶給他們真正公平的司法。

民眾黨前主席妻子陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，表示替柯文哲至上12萬分的謝意。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前主席妻子陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，表示替柯文哲至上12萬分的謝意。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前主席妻子陳佩琪日前在臉書發文為丈夫柯文哲抱不平，稍早她也到現場，跟場外的支持群眾鞠躬打招呼。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前主席妻子陳佩琪日前在臉書發文為丈夫柯文哲抱不平，稍早她也到現場，跟場外的支持群眾鞠躬打招呼。記者張曼蘋／攝影
民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午4時19分，主持人已經喊到8萬人集結。記者張曼蘋／攝影
民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午4時19分，主持人已經喊到8萬人集結。記者張曼蘋／攝影

京華城 柯文哲

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