8萬人小草集結 柯美蘭、陳佩琪哽咽舉布條：讓柯文哲回家盡孝

民眾黨今號召支持者上街「釘孤枝」，截至下午4時19分，主持人已經喊到8萬人集結，高喊「還我司法正義 拒絕綠色威覺」。民眾黨前主席妻子陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭稍早上台二次鞠躬，表示替柯文哲致上12萬分的謝意。並舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。

民眾黨今天活動，共16名國民黨立委、無黨籍立委高金素梅也上台現身力挺，民眾黨喊出現場已破8萬人，許多人高舉「還我自由」、「司法雙標 人心難安」、「不公審判 民意難安」、「公平審判 還民真相」的標語。

柯美蘭致詞強調，她的哥哥柯文哲絕對沒有貪汙4個月，他願意讓北檢去偵查，但是190頁的起訴書、11個起疑、68個可能，5個疑似，「卻沒有真正的金流，但他被羈押了」，她的父親生病了，這4、5個月來感謝台大新竹分院悉心照顧柯父，「我的哥哥沒有辦法幫忙，我努力照顧父親，害怕哥哥有遺憾」。

柯美蘭說，4個多月過去，柯文哲第一次交保後出來，12月27日跑到新竹醫院來，「我看到他淚流滿面，面對父親，不斷地問醫師和我爸爸的情況，他感謝醫師的幫忙，因為他在裡面沒有辦法替爸爸做任何一件事」，雖然哥哥是急重症專家，但柯文哲說，土城看守所裡面燈光很暗，「他眼睛覺得很不舒服，他請我幫她看。」