藍委挺釘孤枝 吳宗憲：壞人怕你放下法律拿起武器

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，16名國民黨立委及無黨籍立委高金素梅到場聲援。國民黨立委吳宗憲自嘲自己是笨蛋，竟然想和民進黨講道理，「壞人永遠不怕你拿法律當作武器，但會怕你放下法律拿起武器，那就是吶喊，該上街頭就上街頭，自己的國家自己救。」

民眾黨今在寒冬中舉辦釘孤枝活動，號召小草抗議司法不公，也為民眾黨前主席柯文哲發聲，要求釋放柯文哲。

國民黨立委賴士葆、林沛祥、廖偉翔、林德福、謝龍介、吳宗憲、翁曉玲、徐巧芯、羅廷瑋、廖先翔、牛煦庭、羅智強、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、顏寬恒和無黨籍的高金素梅等，到場聲援。

謝龍介說，今天大家站出來，是因為執政黨將司法當成工具，今天追殺柯文哲，明天就追殺你我。如果領導人將司法當作工具，這就不是民主，過去都告訴大家民主是人民作主，今天人民卻沒辦法做主，今天民主已變成民進黨做主。

吳宗憲說，35年前他還是高中生時，在此抗議過當時的政府，當時是野百合學運，學生領袖就是民進黨立委范雲等現在的民進黨部會首長、縣市首長，抗議萬年國代，要求召開國是會議，學校一下課，馬上搭火車來聲援，他對國家熱情沒有改變過，沒辦法看政府傷害司法。

吳宗憲表示，民進黨看待法律從不認為應該遵守，而是拿來操弄。他在立法院司法法制委員會開會，常會開到不知道是在幼稚園，還是在國會。敢站在民進黨對立面就用司法處理。他一直在忍耐，檢察官辦案柯文哲案時，他不想說太多，給檢察官辦案空間，希望檢察官做出像樣偵查，在那四個月不對外說太多。但他看到起訴書，800多頁灌了一堆不是犯罪構成要件的東西，他不解我國起訴書何時會寫進一堆跟案子無關的東西？

吳宗憲提到，他寫了20幾年的起訴書，沒有做過這樣的事情，什麼大黑金、小黑金，有夠不要臉。他認識那些檢察官，來告訴他哪句話講錯。

檢察官體系有個檢察官論壇，裡面罵北檢罵爆了，媒體不敢刊，司法獨立何時走到今天，是為執政者服務？

吳宗憲質疑，起訴十年以上重罪，竟是憑一個Excel檔，那就是瑕疵證據，起訴重罪可以這樣做嗎？還用一年後的Line紀錄或曾經領過錢來堆疊犯罪事實。他很難過怎麼司法走到這地步，少數檢察官對得起這些任職的檢察官嗎？

吳宗憲表示，他最蠢的事情是試著跟民進黨講道理，他發現他是個笨蛋，因為根本沒有人在聽他講什麼。壞人不怕法律，民進黨根本不怕法律，說憲法是災難，又拿憲法來保護政權。「壞人永遠不怕你拿法律當作武器，但會怕你放下法律拿起武器，那就是吶喊，該上街頭就上街頭，自己的國家自己救。」