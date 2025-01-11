影／「111釘孤枝」喊破5萬人！黃國昌扛旗和小草致意 支持者紛簇擁

今天是司法節，台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會，國民黨包括洪孟楷、吳宗憲、徐巧芯、羅廷瑋、翁曉玲等逾10名立委出席聲援，活動下午2點開始，稍早活動主持人喊現場破5萬人，小草情緒熱情激動。

記者觀察，自由廣場牌樓前方，早已被小草聚集滿滿滿，人潮更擴散到中山南路，甚至蔓延近400公尺，從信義路端一路到愛國東路、愛國西路交叉口，由於自由廣場牌樓後方腹地廣大，也有不少小草在這邊休息。