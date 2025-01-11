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影／「111釘孤枝」喊破5萬人！黃國昌扛旗和小草致意 支持者紛簇擁

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌在黨公職的協助下，舉著「公平正義」旗幟跟群眾揮手致意，現場小草反應激情，大喊「老師加油」。記者翁至成／攝影
民眾黨代理主席黃國昌在黨公職的協助下，舉著「公平正義」旗幟跟群眾揮手致意，現場小草反應激情，大喊「老師加油」。記者翁至成／攝影

今天是司法節，台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會，國民黨包括洪孟楷、吳宗憲、徐巧芯、羅廷瑋、翁曉玲等逾10名立委出席聲援，活動下午2點開始，稍早活動主持人喊現場破5萬人，小草情緒熱情激動。

記者觀察，自由廣場牌樓前方，早已被小草聚集滿滿滿，人潮更擴散到中山南路，甚至蔓延近400公尺，從信義路端一路到愛國東路、愛國西路交叉口，由於自由廣場牌樓後方腹地廣大，也有不少小草在這邊休息。

下午3點半左右，民眾黨代理主席黃國昌在黨公職的協助下，舉著「公平正義」旗幟從舞台開始，一路繞行中山南路，再回到自由廣場跟群眾揮手致意，現場小草反應激情，大喊「老師加油」，更有民眾黨支持者簇擁、一路跟隨著黃國昌。

台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」，主辦單位宣布現場破5萬人。記者翁至成／攝影

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