影／「111釘孤枝」喊破5萬人！黃國昌扛旗和小草致意 支持者紛簇擁
今天是司法節，台灣民眾黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會，國民黨包括洪孟楷、吳宗憲、徐巧芯、羅廷瑋、翁曉玲等逾10名立委出席聲援，活動下午2點開始，稍早活動主持人喊現場破5萬人，小草情緒熱情激動。
記者觀察，自由廣場牌樓前方，早已被小草聚集滿滿滿，人潮更擴散到中山南路，甚至蔓延近400公尺，從信義路端一路到愛國東路、愛國西路交叉口，由於自由廣場牌樓後方腹地廣大，也有不少小草在這邊休息。
下午3點半左右，民眾黨代理主席黃國昌在黨公職的協助下，舉著「公平正義」旗幟從舞台開始，一路繞行中山南路，再回到自由廣場跟群眾揮手致意，現場小草反應激情，大喊「老師加油」，更有民眾黨支持者簇擁、一路跟隨著黃國昌。
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