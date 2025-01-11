代表馬英九挺「釘孤枝」 蕭旭岑：聲援司法 民進黨也該來

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，馬英九基金會執行長蕭旭岑今代表前總統馬英九出席，他喊話民進黨人出來聲援，如果認為司法應該獨立，也應該來聲援司法。

蕭旭岑說，他今日代表馬英九對民眾黨致意，在他出來前，馬前總統還特別交代，要向民眾黨前主席柯文哲的家人、夫人致意，也要向民眾黨代理主席黃國昌打氣。今天來不是為了柯文哲、民眾黨、國民黨，是為被綠色綁架的司法跟沉淪人權。 說偵查不公開，結果偵查大公開，檢媒合作，司法牛步完全沒有改變，柯文哲的個人清白要自己爭取，但期待法院公正審判。

蕭旭岑表示，北檢辦案過程中，偵查不公開被踐踏，一定要羈押柯文哲，一再抗告就是為了羈押。請問柯文哲人權在哪？看看其他例子，桃園市前市長鄭文燦也是起訴移審，到了法院裁定交保，檢察官有抗告嗎？ 涉及綠能弊案的台鹽前董事長陳啓昱在羈押庭失蹤，不知所蹤24天，突然出現，該串的都串了，檢察官有動作嗎？

蕭旭岑也說，「百億賭王」林秉文棄保潛逃，發臉書，嗆國民黨立委徐巧芯，民進黨沒人敢說話。陸委會副主委梁文傑跟林秉文喝酒作樂，馬英九基金會邀請陸生來台，20歲的大陸女大生因一句話，被民進黨全黨霸凌，民進黨敢講話林秉文嗎？

蕭旭岑提到，台糖前董事長吳乃仁跟檢察官在高檔餐廳吃飯，吳乃仁欠國家1億7千萬，被待如上賓，司法標準在哪？司法雙標，看到這麼多痛心例子。去年他出來聲援司法後，他的臉書也被灌爆，還有人跟他解除好友，但他認為他是正確的。

蕭旭岑強調，今天是司法節，民進黨的朋友也應該來這邊，對吳乃仁等人贊成嗎？如果認為司法應該獨立，也應該來聲援司法。柯文哲、黃國昌兩位都是民進黨大力推崇，現在卻被攻擊，不是理念跟民進黨接近嗎，怎麼這陣子被攻擊成這樣？後來她想明白，因為柯黃站在權力對立面，沒有支持過民進黨，不像林飛帆變成「林20萬」，當柯黃不聽民進黨的，民進黨就動員側翼霸凌，在野黨一定要合作，對抗綠色恐怖。

蕭旭岑總結，有陸配身分的里長、議員放棄大陸戶籍，還被內政部發函追討薪資，在野黨一定要合作。他到這裡來，心情沈重，綠色恐怖無法無天，大家都要站出來，反對綁架司法，踐踏人權的民進黨政府。