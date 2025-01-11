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「釘孤枝」喊5萬人 民進黨元老站台嗆：到地檢署放把火

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨也找來民進黨創黨元老林正杰站台，林正杰表示，自己50年來追求民主政治，民進黨跟南韓總統尹錫悅差不多，比過去的國民黨差不多。記者張曼蘋／攝影
民眾黨也找來民進黨創黨元老林正杰站台，林正杰表示，自己50年來追求民主政治，民進黨跟南韓總統尹錫悅差不多，比過去的國民黨差不多。記者張曼蘋／攝影

民眾黨今集結支持者抗議綠色威權，台上主持人喊出現場聚集5萬人，民眾黨也找來民進黨創黨元老許國泰、林正杰站台。林正杰表示，自己50年來追求民主政治，民進黨跟南韓總統尹錫悅差不多，比過去的國民黨差不多，「我們到地檢署放一把火，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒。」

許國泰說，他從30多歲參加反對運動至今已經81歲了，還沒有看到真正的民主國家，如果是民主國家就要無罪認定，「共產黨抓貪汙都要找到現金，台灣扣押柯文哲4個月找不到金流，「是柯文哲厲害還是檢察官笨、還是柯P根本沒有貪汙？憑什麼押人？」

許國泰直言，民進黨說要抗中保台，拿什麼跟中國大陸比？台灣要民主自由要靠大家，在野人士團結一致，對抗背後的黑手。

林正杰則說，這附近他很熟悉，每一條路他都示威過、北檢也占領過，這就是黨外為什麼能爭取到民主政治，靠的就是不怕拚命的精神，他50年來追求民主，沒想到現在台灣會發生這麼多奇怪的事情。

林正杰說，審判很重要的重點是證據，傳聞證據不能當作證據，且把民進黨把被告矇起來關在小黑屋，被告要怎麼為自己辯護？民主政治已經被民進黨破壞殆盡，跟尹錫悅差不多、跟南韓差不多，當政府欺負老百姓，倒不能忍受地步時，就要站起來反抗，「要行使我們的抵抗權。」

「我們到地檢署放一把火，把地檢署燒掉。」林正杰說，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒，「你們要去燒時，我跟你們一起去，我不是一個十分和平主義者，我不容許別人欺負老百姓。一起當掉民進黨！」引發台下支持者高呼。

民進黨創黨元老許國泰說，他從30多歲參加反對運動至今已經81歲了，還沒有看到真正的民主國家。記者張曼蘋／攝影
民進黨創黨元老許國泰說，他從30多歲參加反對運動至今已經81歲了，還沒有看到真正的民主國家。記者張曼蘋／攝影
民眾黨在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，抗議綠色威權及司法不公，許多民眾不畏低溫聲援前主席柯文哲。記者曾原信／攝影
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