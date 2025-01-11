諷檢辦柯文哲「一粒米煮成一鍋粥」 小草醫：我也是小沈

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，小草在低溫中集結抗議司法不公。醫師蘇偉碩、沈政男上台發表談話。沈政男諷刺檢調辦案，檢方用「一粒米，煮成一鍋稀飯」，「小沈」一定是商人嗎？他也是「台中小沈」。

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案被收押禁見，柯文哲被指涉案，與其行動硬碟中，有文件記載「1500小沈」有關。

蘇偉碩說，今天是為了司法正義站在這裡，每個人都是司法不公的受害者，今天不是受害者，明天可能就是。

蘇偉碩表示，「柯文哲案子告訴我們什麼教訓，哪怕你是台大畢業，醫學博士，大學教授，哪怕擔任市長8年為政府，為人民省下數百億的預算，只要你敢挑戰政權，想要把國家還給大家，這骯髒的黑手，就會伸進司法；用國家機器，脫掉你的全身，查驗你的親友同事，編織各種離奇小說情節，追回你的社會聲望，消滅大眾對你的信任，任意把罪名加在你的頭上，讓你跳進黃河100年都洗不清。」

沈政男說，他是柯文哲在台大醫學系的學弟，小柯文哲8屆。柯文哲從政，不靠藍綠，赤手空拳，創立台灣第三大政黨。台大醫學院有100多年歷史，上一個這麼勇敢的人叫蔣渭水，再來就是柯文哲。柯文哲是世界名醫，這是多大的犧牲，怎麼會認為柯為了一點錢貪汙圖利，邏輯根本不通。