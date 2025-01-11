民眾黨集結喊出3萬人 黃國昌：柯文哲是永遠的主席

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪日前發文稱柯文哲講話彷彿失智老人，民眾黨代理主席黃國昌先表示，作為妻子的心理焦慮不捨難過，大家感同身受，此刻最重要事情，就是希望賴清德政府把政治髒手拿出來。黃國昌說，柯文哲是民眾黨永遠的主席。

民眾黨支持者今集會「釘孤枝」，怒吼「還我司法正義」，截至下午2時50分，民眾黨喊出3萬人集結。黃國昌受訪表示，111釘孤枝活動最重要宗旨就是人民對綠色威權，站出來發出怒吼，要求賴清德還給台灣人民司法正義。

被問到陳佩琪日前談及觀察柯文哲後的感受，黃國昌停頓數秒後說，一個人被羈押這麼久，陳佩琪看到先生被關押，作為妻子心理的焦慮、不捨跟難過，「我們大家其實都能感同身受」，今天此時此刻最重要的，就是希望賴清德政府，請把政治黑手、髒手拿出來。

黃國昌指出，柯文哲已經被關押4個多月，如果檢察官還找不到充分的證據起訴的話，台灣人民對於目前民進黨政府對柯文哲透過這種押人取供的方式，完全沒辦法接受。

黃國昌說，希望能夠早日接出柯文哲，相信柯文哲驚人的毅力、耐力，會很快恢復到以前一樣的狀態。

至於，針對黨主席補選議題，黃國昌則說，強調今天111最重要的目的，就是人民對於綠色威權站出來發出怒吼，要求賴清德還給台灣人民應該有的司法正義，至於你剛說的有關於黨務處理的部分，今天就先不處理這層次問題。