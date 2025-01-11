代表國民黨挺釘孤枝 凌濤：藍白合紛爭已翻頁

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，國民黨青年軍和智庫國政基金會副執行長凌濤現身與會。凌濤表示，民眾黨團主任陳智菡說明過去為何不支持藍白合，因為要救政黨票，甚至對外致歉，「已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下」。

民眾黨支持者今日在低溫之中，於中央紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。國民黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃、副發言人康晉瑜、鄧凱勛和凌濤都來支持。

楊智伃表示，今日她們代表國民黨來支持司法公正，這與國民黨主席朱立倫立場一致，希望檢調公平公正，要有具體事證，不能羅織罪名，為台灣人民聲張正義，期待司法未來不受政治力介入，更希望維持公平，代表所有在野力量聲援支持。

凌濤表示，來參加遊行的，大家都是力挺司法正義，希望公平審判，任何個案或民眾黨前主席柯文哲的案子，都尊重各自面對司法的態度。朱立倫開綠燈就是希望過去情緒能放下，共同面對綠色獨裁霸道，現在不站出來，下一步可能任何人都會受到綠色獨裁欺壓。

凌濤也說，現在走很多行程，知道國民黨支持者還有些情緒。陳智菡也說過去不想支持藍白合，是因為要救政黨票，甚至對外致歉。「已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下，現在應該站在一起，面對司法爭議。若無藍白在立院合作，財劃法、產業的促進法不會這麼容易通過，這就是最重要的基調。」

關於是否跟民眾黨立委黃珊珊翻頁，凌濤表示，陳智菡把真實狀況對外揭露，可以知道國民黨過去主張一向非常穩健，當時質疑黃珊珊民調，也證明立論正確穩健。現在受到傷害的是白營前主席，相信小草還有白營高層不會再跟綠營有任何牽連，因為小草跟台灣民眾不會認可的。

針對是否藍白合作反罷免，凌濤表示，賴清德政府反民主又獨裁，還想挑起大罷免，有完沒完？在野力量一定團結面對。

至於如何回應民進黨團總召柯建銘批國民黨「龜孫子」，凌濤說，看到柯建銘的內容，感覺好像共產黨的言論，是不是柯建銘大躍進，好像是已經失控。台灣民眾看到柯建銘失控摧毀台灣民主，大家會站在一起。 支持賴清德總統不要換掉柯建銘，柯建銘對民進黨太重要，一定要支持續任總召。